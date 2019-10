Carmen Di Pietro, furia per la falloplastica del figlio: scherzo delle Iene

Carmen Di Pietro vittima de Le Iene. La showgirl perde la testa per la finta falloplastica del figlio: taglia le carte di credito e scatena il caos nello studio medico

Carmen Di Pietro, colpita e affondata dallo scherzo orchestrato da Le Iene. Il programma di Italia 1 per mettere a punto il piano ha coinvolto il figlio della showgirl, Alessandro. Il giovane 18enne ha finto di volersi sottoporre alla falloplastica in quanto la sua fidanzata Ginevra avrebbe preteso delle ‘dimensioni’ maggiori nel rapporto. La produzione dello show, dopo aver messo delle telecamere nascoste nella casa di Carmen, l’ha ripresa mentre Alessandro le ha confessato di volersi operare per risolvere il problema intimo con la compagna. Una situazione per nulla accettata dalla Di Pietro che, non appena ha saputo che il figlio è stato stuzzicato dalla fidanzata, ha dato a quest’ultima della “Gran p.”, mandandola letteralmente a quel paese dopo aver tagliato le sue carte di credito (“Basta non ci sono più. Voglio vedere come c…o vai dai dottori che dici tu”) e dopo aver contattato Ginevra dicendole energicamente di lasciare in pace il figlio. Ma lo scherzo non è finito qui…

Carmen presa dall’ira nella clinica

Il giorno successivo, Alessandro, a insaputa della madre, si è recato in una struttura ospedaliera per sottoporsi fintamente all’intervento di falloplastica. Dopo varie chiamate andate a vuoto al figlio, la Di Pietro ha scoperto la clinica in cui è andato a farsi operare Ale. Piombata nella struttura è poi venuta a sapere che Alessandro era già finito sotto i ferri. Alla notizia ha perso la testa, stracciando fogli e mettendo per aria lo studio medico. Dopodiché ha raggiunto il figlio. “A tuo padre come glielo dico? Come stai?”, ha chiesto preoccupata. Infine, è arrivata Ginevra, su cui si è scagliata l’ira di Carmen. A più riprese ha provato ad allontanarla dalla clinica con tanto di insulti: “Te ne devi anna a fan…”

Le Iene, lo scherzo a Carmen

Dopo il caos creatosi, è arrivato il momento di svelare a Carmen che si è trattato di uno scherzo. “Siete proprio dei bas…..i”, ha chiosato la showgirl, tirando un sospiro di sollievo e sorridendo.