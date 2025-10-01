Carmen Di Pietro, sfogo amaro a La Vita in Diretta: “Perché mi hanno fatto questo?”

Carmen Di Pietro torna a parlare di Sandro Paternostro, il celebre giornalista e conduttore – scomparso il 23 luglio 2000 dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute dovuto al diabete – nonché grande amore della showgirl. Una storia chiacchieratissima, complice la notevole differenza d’età che fece scalpore: ben 40 anni – all’epoca lui 76, lei 36.

Eppure, nonostante le innumerevoli critiche, la coppia resta insieme per sei anni: quattro di fidanzamento e due di matrimonio. E nel giugno 1998 coronano il loro sogno d’amore e convolano a nozze. Una relazione che ha fatto storcere il naso non solo alle prime pagine delle cronache rosa, ma anche la famiglia del conduttore. Un dettaglio rivelato dalla stessa showgirl durante la puntata de La Vita in Diretta andata in onda mercoledì 1° ottobre 2025, nello studio di Alberto Matano.

Carmen Di Pietro e il legame con i figli di Sandro Paternostro

“Ho sfiorato la depressione tanti anni fa. Quando dovevo sposarmi con Sandro Paternostro avevo tutti contro, soprattutto i suoi figli. Ho sofferto molto“, racconta in trasmissione. Poi non si tira indietro e decide di lanciare un appello diretto ai figli di lui: “Perché mi avete ostacolato? Potevamo essere felici, una bella famiglia allargata“, dice.

Un messaggio sincero rivolto a Alessandra e Roberto, i due figli di Paternostro. Di Roberto si sa poco e nulla: è estremamente riservato. Sandra, invece, è un’attrice che da sempre tiene la sua vita privata lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori. Solo raramente rilascia interviste, come accade il 1° aprile 2011 al settimanale Oggi, dove racconta di aver invitato Carmen Di Pietro a cena nella sua casa di Londra, quando il padre gliela presenta per la prima volta. Ma – secondo quanto si legge sulle pagine del settimanale – la showgirl si presenta accompagnata da due fotografi: un episodio che, probabilmente, rovina la prima impressione sulla futura moglie del padre.

Per Carmen, però, la tensione con i figli di Paternostro resta uno dei rimpianti più grandi legati a quella relazione. A detta della showgirl, l’ostilità sarebbe stata evidente fin da subito: “Tu non ti devi sposare Carmen“, avrebbero detto al conduttore. Ma lui, deciso a portare avanti il suo amore, non si sarebbe lasciato influenzare. Sempre secondo il racconto di Carmen, Paternostro avrebbe chiamato suo figlio Roberto per mettere le cose in chiaro: “Roberto, se tu non mi fai sposare Carmeluzza mia, io ti diseredo“. Un gesto estremo che lascia senza parole anche lei: “Gli ho detto: ‘Sandro, tu non devi arrivare a questo. Non mi piace’“. Parole che oggi Carmen ricorda con affetto, ma anche con un pizzico di amarezza per ciò che poteva essere e non è stato.