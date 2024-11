Carmen Di Pietro a Belve, Wanda Fisher: “Aggressione meschina”

Ieri, martedì 26 novembre, Carmen Di Pietro è stata una degli ospiti della seconda puntata di Belve. La showgirl ha concesso una lunga intervista a Francesca Fagnani, alla fine della quale è apparsa parecchio infastidita, soprattutto per le domande sull’ex marito, Sandro Paternostro e la pensione di reversibilità che prende dalla sua morte, avvenuta nel 2000, appena due anni dopo il loro matrimonio. Alla fine della puntata, infatti, la Fagnani ha chiesto alla Di Pietro se le fosse piaciuta l’intervista e quest’ultima ha risposto con un netto “no”. Ma, c’è anche un altro momento della loro chiacchierata che sta generato molte polemiche.

Di cosa si tratta? La giornalista ha menzionato le accuse rivolte a Carmen Di Pietro da Wanda Fisher, secondo cui la showgirl le dovrebbe addirittura mezzo milione di euro. Il motivo? Anni fa, Carmen si sarebbe esibita in Spagna utilizzando brani che, stando a quanto riportato dalla Fisher, erano stati incisi da lei. Di fronte a questa domanda, la protagonista dell’ultima edizione di Tale e Quale Show ha cercato di sviare, dichiarando di non voler rilasciare dichiarazioni troppo pesanti per rispetto dell’età di Wanda Fisher, ma ha negato categoricamente le accuse. Carmen ha spiegato che durante le sue esibizioni cantava su delle basi musicali, ma non utilizzando la sua voce. Quando le è stato chiesto chi cantasse allora, ha risposto di non saperlo, ipotizzando che potesse trattarsi di una corista.

Wanda Fisher attacca Carmen Di Pietro e Belve: cos’ha detto

Quest’intervento non è affatto piaciuto a Wanda Fisher, la quale ha poi pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo Instagram. La cantante non si è limitata ad attaccare Carmen Di Pietro, ma ha puntato il dito anche contro il programma, parlando di un linciaggio mediatico nei suoi confronti, senza aver avuto la possibilità di replicare o difendersi. Wanda ha inoltre fatto notare come queste dinamiche possano avere conseguenze serie sulla salute mentale di una persona. Per questo, ha annunciato che intraprenderà presto azioni per tutelare il proprio nome e la propria reputazione. Ecco cos’ha scritto, con tanto di tag a Francesca Fagnani, al profilo social di Belve e alla stessa Carmen Di Pietro:

Quello che è successo durante Belve è inaccettabile. Le cattiverie gratuite e ingiuste che Carmen Di Pietro ha detto su di me sono state un attacco meschino e totalmente fuori luogo. E la cosa peggiore? Non mi è stata data la possibilità di difendermi! Mi è stato tolto il diritto di replica e sono stata esposta a un linciaggio mediatico che trovo vergognoso. Questa NON sono io! Sono stufa di subire falsità e offese pubbliche. Le parole pronunciate su di me non solo sono menzogne, ma sono anche profondamente lesive. Una persona più fragile avrebbe potuto pagare un prezzo altissimo per un’aggressione del genere, e questo è inaccettabile. Basta con queste dinamiche tossiche e distruttive! Pretendo rispetto e il diritto di raccontare la mia verità. Sono pronta a combattere per difendere il mio nome. Grazie a chi mi sta vicino e capisce quanto tutto questo sia insostenibile.

Wanda Fisher.



A questo punto, non resta che attendere per capire se Wanda Fisher prenderà realmente azioni legali contro Carmen Di Pietro e, in tal caso, quale sarà la risposta della showgirl. Nel frattempo, oggi, mercoledì 27 novembre, la Di Pietro è stata anche ospite de La Vita in Diretta, proprio per parlare della sua intervista al fortunato show di Rai 2.