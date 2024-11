Carmen Di Pietro a Belve: la domanda su Paternostro la irrita

Domani a Belve, Francesca Fagnani intervisterà Carmen Di Pietro e sono arrivate le prime anticipazioni sulle rivelazioni fatte dalla showgirl. Finalmente Carmen risponde alla domanda che tutti si chiedono da tempo, ossia: ma ci è o ci fa? A quanto pare, il suo non è assolutamente un personaggio, è proprio così come la vediamo! Poi, ha fatto chiarezza sulle sue storie d’amore più chiacchierate: quella con Diego Armando Maradona e con il Rocky del cinema, Sylvester Stallone.

Che belva si sente Carmen Di Pietro? Lo scopriremo domani in prima serata su Rai2, intanto però sui social sono uscite le anteprime della sua intervista. C’è da dire una cosa su Carmen di Pietro: l’onestà di certo non le manca! Non ha nascosto niente alla Fagnani, nonostante le sue domande come al solito ”birbanti”. Non rinnega i suoi esordi con film erotici e non nasconde che la pensione del defunto marito Sandro Paternostro le sia stata molto utile. E poi finalmente, dice la verità sul famose incidente in volo: le scoppiò davvero una protesi al seno in aereo?

Carmen Di Pietro a Belve: gli amori ( e la pensione di reversibilità)

E’ uno degli aneddoti più famosi del mondo della cronaca rosa e della televisione, e non è una bufala! Incalzata dalla Fagnani che le chiede se dopo 20 anni può dire la verità, la Di Pietro conferma: non se lo era inventato, era successo davvero! E poi si passa a temi che in teoria dovrebbero essere più seri, ma con Carmen Di Pietro ci scappa sempre una gaffe. La belva Fagnani la interroga sulla sua fede, Carmen non ha mai nascosto di essere estremamente credente, ma proprio sulle preghiere cade in un lapsus.

La sera, dopo aver letto Topolino, recito il Pater…

E la conduttrice non si fa scappare l’occasione di fare una battuta tagliente:

Recita il Paternostro? Grazie per la pensione di reversibilità

L’amore invece come va? Carmen rivela di essere single da 10 anni, dopo Sandro Paternostro non ha più voluto nessuno, Francesca Fagnani qua tira una delle sue stoccate. Le chiede se non ha più voluto nessuno perché avrebbe altrimenti perso la pensione di reversibilità di Paternostro. Carmen se la prende, certo la prende sul ridere e dice che sono cattivelli nel programma, ma questa battuta l’ha evidentemente stizzita!. Tuttavia conferma la relazione con Maradona, fu una storia vera. E Sylvester Stallone? Lei lo rifiutò ed è uno dei più grandi rimpianti della sua vita!