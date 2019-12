Carmen Di Pietro si scusa: “Non conoscevo l’endometriosi”, Barbara attacca: “Cambia ginecologo”

Carmen Di Pietro chiede scusa a Pomeriggio 5 dopo la frase bollata come sessista: la giustificazione della showgirl

Barbara d’Urso ha invitato a Pomeriggio 5 Carmen Di Pietro dopo la sua frase sull’endometriosi bollata dai più come sessista. Aveva detto che le donne che non vanno a lavoro quando hanno il ciclo mestruale non possono essere definitive tali. Parole queste che, secondo la showgirl, sarebbero state travisate, anche se ha ammesso che non era a conoscenza di questo problema che colpisce alcune donne. Carmen, dunque, non ha potuto che fare delle scuse pubbliche a Pomeriggio 5, anche se la d’Urso ha avuto qualcosa da dirle…

Pomeriggio 5 oggi, Carmen Di Pietro si giustifica: non conosceva l’endometriosi

Carmen Di Pietro non ne può più per quello che è successo e ha deciso di chiarire ogni cosa a Pomeriggio 5: “Chiedo scusa perché non conoscevo l’endometriosi. Non ne sapevo dell’esistenza. Chiedo umilmente scusa a chi ho offeso. Ma io parlavo di semplice ciclo mestruale”. Ha poi ammesso di non sapere nulla di questo problema: “Non è colpa mia se la mia famiglia e le mie amiche non hanno mai sofferto di endometriosi; non è colpa mia se non c’è informazione su questa malattia invalidante. Lungi da me far male alle donne!”.

Barbara d’Urso non resta in silenzio e dà un particolare consiglio a Carmen Di Pietro

Dopo aver fatto l’ennesima ramanzina a Umberto (l’uomo che viveva immerso nei rifiuti), che ha parlato questa volta dei suoi nipoti, la conduttrice ha voluto spendere qualche parola su quello che ha detto la Di Pietro: “Un consiglio da amica: cambia ginecologo! È impossibile che una donna non conosca l’endometriosi”.