Carlotta Mantovan a Sanremo 2020: Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi

Sanremo omaggia il gentiluomo della televisione: Amadeus commemora Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno

Dopo il grande successo di ascolti dell’esordio, prosegue la seconda puntata di mercoledì 5 febbraio del 70simo Festival di Sanremo condotto da Amadeus in onda su Rai 1. Emma d’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno nel ruolo di co-conduttrici al fianco del direttore artistico dello show. Non poteva mancare l’omaggio a Fabrizio Frizzi, grande amico di Amadeus, nel giorno del suo compleanno. Il conduttore è scomparso due anni fa ed oggi avrebbe compiuto 62 anni. Il romagnolo, visibilmente commosso ha dichiarato che se ad oggi l’amico fosse vivo, avrebbe sicuramente condotto questa edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston anche la moglie Carlotta Mantovan, che ha ringraziato per aver ricordato il defunto marito. L’intero pubblico del teatro sanremese in piedi per applaudire il momento toccante. Tantissimi anche i messaggi dei volti dello spettacolo che hanno condiviso sui social gli auguri per Frizzi, tra questi Antonella Clerici.

Amadeus ricorda Fabrizio: Carlotta Mantovan ospite a Sanremo

Scomparso a marzo del 2018, all’età di 60 anni, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto oggi 62 anni. In occasione del 7osimo Festival canoro italiano, il conduttore ha voluto rendere omaggio all’amico, ricordandolo nel giorno del suo compleanno: “E’ il compleanno di un amico di noi tutti, ovvero di Fabrizio Frizzi, lo dico dal profondo del cuore. Se fosse stato vivo, questo festival lo avrebbe presentato lui“. Successivamente, Amadeus ha chiamato sul palco dell’Ariston Carlotta Mantovan, la vedova di Frizzi. Sul maxi schermo del teatro è comparsa la sua foto con il suo immancabile sorriso. La platea si alza in piedi, confermando l’amore che tutti gli italiani ancora nutrono per il gentiluomo della televisione italiana. Salutando Carlotta, Amadeus ha aggiunto: “È ancora vivo nei nostri cuori”.

Antonella Clerici su Twitter: “Auguri Fabri”

Non sono mancati i tantissimi messaggi degli utenti dei social in ricordo del conduttore scomparso. Fra questi, anche la conduttrice milanese Antonella Clerici ha pubblicato su Twitter una dedica per il suo amico: “Auguri Fabri, ovunque tu sia”.