Fabrizio Frizzi oggi avrebbe compiuto 62 anni: il gesto da Sanremo 2020

Sanremo 2020 omaggia Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe compiuto 62 anni

Il Festival di Sanremo non dimentica Fabrizio Frizzi. Oggi mercoledì 5 febbraio 2020 l’amato conduttore avrebbe compiuto 62 anni. E così la produzione della kermesse musicale ha deciso di dedicare la seconda serata della settantesima edizione proprio al presentatore scomparso troppo presto. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa, dove si è parlato a lungo degli ottimi ascolti ottenuti all’esordio da Amadeus. “Vogliamo dedicare questa giornata a Fabrizio Frizzi che oggi avrebbe compiuto 62 anni”, hanno detto al termine della presentazione delle novità di Sanremo 2020, che come sempre sta appassionando il pubblico italiano.

Fabrizio Frizzi non ha mai condotto il Festival di Sanremo

Scomparso troppo presto – ad appena 60 anni per una brutta malattia – Fabrizio Frizzi non è mai riuscito nella sua lunga carriera a condurre il Festival di Sanremo. La Rai ha però voluto intitolare al presentatore gli studi televisivi che si trovano a Roma. Intanto nel giorno del suo compleanno non sono mancati sui social network i ricordi di Antonella Clerici, Flavio Insinna, Edy Angelillo e Samanta Togni.

L’Associazione Donatori Midollo Osseo omaggia Frizzi

Anche l’Associazione Donatori Midollo Osseo ha reso omaggio a Frizzi, scegliendo la data del suo compleanno per aprire la loro sede: “Inaugurata la nuova sede ADMO Lazio e nuova sede operativa della Federazione dedicata a Fabrizio Frizzi”. Il conduttore nel 2000 donò il midollo osseo, salvando così la vita di una bambina siciliana.