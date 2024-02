Carlotta Mantovan fidanzata? Esplode il gossip: complicità e ‘Zara’

Il magazine Oggi penetra nella vita privata “bunker” di Carlotta Mantovan, la vedova del compianto Fabrizio Frizzi, di recente protagonista su Rai Uno in qualità di concorrente a Ballando con le Stelle. Il settimanale diretto da Carlo Verdelli ha pubblicato delle curiose paparazzate della conduttrice veneziana, immortalata a Roma intenta a fare shopping con un uomo misterioso. “Carlotta non balla da sola”, sussurra la rivista, spiegando che la Mantovan ha lasciato momentaneamente il suo rifugio in Francia (dopo la morte di Frizzi si è trasferita con la figlia Stella in terra transalpina) per fare tappa nella Capitale.

Nella “Città eterna” si è vista con un ‘lui’. Pranzo assieme al ristorante della Rinascente e poi via a fare shopping da Zara. “A giudicare dai sorrisi, sembra esserci una forte complicità”, afferma Oggi che ipotizza che l’uomo, la cui identità rimane ignota, si stia facendo strada nella vita sentimentale della conduttrice. Solo indiscrezioni in attesa di conferme.

Carlotta Mantovan e quel dolore profondo per la scomparsa del marito

La Mantovan ha fatto della riservatezza la sua cifra stilistica. Aveva conosciuto Frizzi nel 2002, quando partecipò alla 62ª edizione di Miss Italia. Fu l’inizio di un grande amore, culminato con le nozze celebrate il 4 ottobre 2014 e, prima ancora, con la nascita della figlia Stella, venuta alla luce il 3 maggio 2013. Un matrimonio senza ‘effetti collaterali’, sano, gioioso, tenero, zeppo di amore e vissuto intimamente, senza sbandieramenti. La favola è giunta al termine il 26 marzo 2018, quando il presentatore fu colpito in modo fatale da una emorragia cerebrale.

Dopo la scomparsa di Fabrizio, Carlotta ha deciso di trasferirsi in un paesino del centro della Francia con Stella, lontano da tutti e da tutto. Un modo per trovare un nuovo equilibrio, per elaborare il dolore profondo lasciato inevitabilmente dal lutto e per fuggire dal clamore mediatico. Della sua vita privata non si è più saputo nulla fino a quando, nelle scorse ore, il magazine Oggi ha sfoderato le paparazzate romane con l’uomo del ‘mistero’. Il cuore della dolce Carlotta ha ricominciato a battere per un ‘lui’? Oppure l’accompagnatore è ‘soltanto’ un caro amico?