Carlotta Maggiorana: dopo Miss Italia sogna Sanremo e Ballando con le Stelle

Miss Italia si propone per Sanremo e Ballando con le Stelle: i sogni nel cassetto di Carlotta Maggiorana

Grandi opportunità e nuovi progetti caratterizzeranno il percorso professionale della nuova Miss Italia nei prossimi mesi. Carlotta Maggiorana, dopo aver rischiato di perdere il titolo, è stata confermata di recente come legittima vincitrice del celebre concorso di bellezza e questo, ovviamente, la terrà molto impegnata prossimamente. Intervistata dal settimanale Oggi, però, Carlotta ha rivelato di avere in particolare due sogni del cassetto (che spera tanto di realizzare dopo il trionfo a Miss Italia). Il primo, nello specifico, sarebbe quello di partecipare a Sanremo come valletta. Dopo il Festival, inoltre, la Maggiorana spera tanto di diventare una concorrente di Ballando con le Stelle. Claudio Baglioni e Milly Carlucci accoglieranno il suo appello?

Quando durante l’intervista hanno chiesto alla nuova Miss Italia di parlare di quelli sono gli obiettivi professionali che spera di raggiungere lei non avuto dubbi. Il primo sogno? “Salire sul palco di Sanremo come valletta, sarebbe il massimo” ha rivelato lei. Poi, però, Carlotta Maggiorana ha aggiunto anche che le piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le stelle. Alla conduttrice, infatti, ha fatto il suo personale appello: “È il mio show preferito. Ricordo che Milly Carlucci prese Cristina Chiabotto come concorrente subito dopo l’elezione a Miss Italia, quindi Milly chiamami!”.

Tale e Quale Show: sfuma la partecipazione di Carlotta Maggiorana

Oggi Carlotta Maggiorana vanta nel suo curriculum professionale una serie di lavori nel mondo della moda e dello spettacolo non del tutto indifferenti. Prima della sua elezione a Miss Italia, infatti, l’anno scorso si era parlato di una sua possibile partecipazione a Tale e Quale Show, il programma Rai condotto da Carlo Conti. Chissà se quest’anno, vista la popolarità che il titolo le ha conferito, Carlotta in Rai debutterà lo stesso (magari proprio accanto di Milly Carlucci).