La moglie di Luca Capuano, la malattia di Carlotta Lo Greco: le dichiarazioni dell’attrice

Dopo l’intervista a Verissimo Carlotta Lo Greco è tornata a parlare del tumore che l’ha colpita qualche tempo fa. La moglie di Luca Capuano, ex attrice di Centovetrine e tante altre fiction italiane, ha sofferto del linfoma non Hodgkin, una malattia che colpisce le cellule del sistema immunitario. Alla rivista Più Sani Più Belli, la Lo Greco ha svelato i sintomi che l’hanno condotta a fare analisi più approfondite e il lungo calvario che ha dovuto affrontare per mesi e mesi. Carlotta ha cominciato ad avvertire i primi segnali del cancro nell’autunno del 2016, quando è stata colpita da un’eccessiva stanchezza.

“Continuavo a sentirmi spossata, in più erano sopraggiunti altri sintomi. Una febbricciola serale di poche linee, delle curiose sudorazioni notturne e della tosse persistente”, ha raccontato Carlotta. Dalle prime analisi del sangue non è trapelato nulla se non una Ves molto alta. Un particolare al quale, almeno inizialmente, l’attrice non ha dato peso, tanto da partire con la sua famiglia per un viaggio esotico. Ma in vacanza Carlotta ha avuto una febbre molto alta e una volta rientrata in Italia ha ripetuto le analisi (e la Ves era salita) e si è sottoposta ad una Tac. Grazie a questo strumento ha scoperto la verità: linfoma non Hodgkin al mediastino, tra la plurea e il cuore.

Il calvario dell’attrice Carlotta Lo Greco

Scoperto il problema, è iniziato il lungo percorso di cure di Carlotta. La Lo Greco è stata inizialmente ricoverata per 15 giorni e ha iniziato il suo primo ciclo di chemioterapia. “Un periodo lungo, di quasi 5 mesi, in cui le terapie si facevano giorno dopo giorno sempre più complicate da sopportare. Ho iniziato a perdere i capelli”, ha confidato la moglie di Luca Capuano. Per non farsi vedere dai figli, ancora bambini, Carlotta ha indossato parrucche e foulard per tutto il periodo della chemioterapia ma la verità è venuta a galla.

“Un giorno i piccoli rincasarono prima e mi trovarono senza capelli. Non potrò mai dimenticare l’abbraccio del mio primogenito. Mi strinse forte dicendomi: “Anche se tu rimanessi handicappata, resterai per sempre la mamma più brava del mondo”, ha raccontato l’attrice. Dopo la chemio, Carlotta si è sottoposta alla radioterapia ed è riuscita a guarire del tutto.

La nuova vita di Carlotta Lo Greco dopo il tumore

Oggi Carlotta Lo Greco ha lasciato il mondo della recitazione: ha intrapreso la carriera di interprete e personal assistant. “Ho tagliato alcuni rami secchi e non mi fa più paura niente. Presa sempre da mille impegni, se prima tendevo un po’ a trascurare i segnali del mio corpo, oggi mi ascolto molto di più”, ha assicurato la donna.