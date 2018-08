Carlotta Lo Greco, la moglie di Luca Capuano: “Se ripenso ho i brividi addosso”

Le parole della moglie dell’attore Luca Capuano, Carlotta Lo Greco: “In tanti mi chiedono ‘Dove hai trovato la forza?'”

Carlotta Lo Greco è una ex attrice della fiction Centovetrine, famosa al pubblico anche per essere la moglie del collega attore Luca Capuano, anche lui interprete di un personaggio della nota fiction televisiva. La donna ha più volte parlato della malattia che l’ha colpita, ovvero linfoma non Hodgkin. Una malattia che colpisce le cellule del sistema immunitario. Carlotta Lo Greco, tramite Instagram, ha ripreso il discorso, raccontando ai suoi sostenitori dove ha trovato la forza in un periodo così difficile della sua vita e incoraggiando chi soffre. “In tanti mi chiedono “dove hai trovato la forza?” In effetti se ripenso a quello che mi è successo mi sento i brividi addosso. Vorrei dare una risposta,ma ce n’è più di una, non riuscirei ad accontentare tutti” ha scritto Carlotta Lo Greco sul social network.

Carlotta Lo Greco e il messaggio attraverso i social network: “In determinate situazioni, la forza trova noi”

“Sono sicura di una cosa, in determinate situazioni non siamo noi a trovare la forza di sopravvivere, o di stare male, o di vedersi cambiate… Ma la forza trova noi“ ha proseguito la moglie di Luca Capuano. “Quindi a chi sta soffrendo dico… Guardate me un anno fa e guardatemi ora. Sono in Indonesia, quando non riuscivo nemmeno ad arrivare nel salone di casa mia..appena un anno fa… Pensate positivo, perché fuori c’è una vita pazzesca!“ ha concluso Carlotta Lo Greco mandando un messaggio di incoraggiamento.

Carlotta Lo Greco: ecco cosa fa adesso dopo la malattia e l’addio alla recitazione

Carlotta Lo Greco ha deciso di abbandonare i set e la recitazione e ad oggi, dopo la malattia, ha scelto di iniziare un nuovo percorso lavorativo come interprete e personal assistant.