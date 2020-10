Carlotta Temptation Island, la promessa del padre a Nello emoziona il Web

Carlotta e Nello a Temptation Island 2020 sono sempre più protagonisti delle puntate. Stanno vivendo un percorso un po’ tortuoso e per niente facile. Lei ha deciso di partecipare al programma perché vuole sposarsi e avere una famiglia, ma Nello pare non sia ancora pronto. Nel villaggio entrambi si sono avvicinati ai tentatori, ma lui in maniera molto particolare alla single Benedetta. Carlotta è certa che al suo fidanzato piaccia la tentatrice, e in effetti Nello sembra parecchio disinvolto nella conoscenza con Benedetta. Per Carlotta invece nel villaggio c’è Antonio Smorto, sempre pronto a supportarla e ad ascoltarla. Il loro però sembra essere un rapporto diverso rispetto a quello che c’è tra Nello e Benedetta, ma forse proprio per questo a Nello dà molto fastidio. Ai falò si mostra nervoso e geloso, ma tra i due a uscirne più distrutta dai video è senza dubbio Carlotta.

Temptation Island, la promessa del padre di Carlotta a Nello: “Ci dovrà essere sempre per lui”

Anche nella puntata di stasera la fidanzata è uscita demoralizzata dal Pinnettu dopo l’ennesimo falò. Sfogandosi con i tentatori, uno di questi ha detto che Nello sta facendo una brutta figura anche nei confronti della famiglia di Carlotta. Lei è intervenuta in maniera molto decisa su questo, spiazzando tutti. Carlotta ha spiegato che la sua famiglia è un discorso a parte e che suo padre per Nello ci sarà sempre, pure se dovessero lasciarsi. In questi anni di fidanzamento infatti Nello ha perso il papà e da quel momento può contare sul padre di Carlotta come figura genitoriale maschile di riferimento. Queste sono state le parole di Carlotta: “Mio padre per lui ci dovrà essere sempre. Assolutamente sempre. Loro due si sono fatti una promessa quando è venuto a mancare il padre di Nello. E mio padre è un grande uomo, quindi non gli dovrà mai far mancare nulla”.

Carlotta e Nello, la promessa del padre emoziona il pubblico di Temptation Island

Una promessa che lei non se la sente di rompere, qualsiasi cosa dovesse succedere tra lei e il suo fidanzato. Anche se dovessero lasciarsi, insomma, Nello potrà contare sul papà di Carlotta. Questo anche perché pure lui si è sempre comportato bene con il suocero. E infatti Carlotta ha aggiunto: “Mio padre ci dovrà sempre essere per Nello. Lui con mio padre si è sempre comportato non bene, ma di più”. Questo discorso è piaciuto a tutti, sul Web ci sono state ovazioni per la fidanzata. La promessa tra suo padre e Nello è bellissima e ha emozionato tutti, ma a colpire più di ogni cosa è la maturità mostrata dalla ragazza nel non volere assolutamente spezzarla. E Carlotta al pubblico piace sempre di più: Maria De Filippi aveva proprio ragione.

Mi ha fatto emozionare questo discorso di Carlotta che, nonostante tutto, ha come priorità che il suo papà faccia da padre anche da Nello perché ha perso il suo e questo legame non potrà essere mai spezzato. Carlotta è simpatica, ma anche di grande maturità. #TemptationIsland — natasha (fan account) ???? (@swifttselena) October 7, 2020

Mio padre e Nello si sono fatti una promessa e mio padre per Nello ci dovrà essere sempre. Carlotta è una grandissima donna. #chapeau #TemptationIsland — Kattiva (@KattivaKattiva) October 7, 2020