Carlotta Dell’Isola, problemi di salute: “Perché ero ingrassata al GF”

Nelle scorse ore Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island 8 con il fidanzato Nello Sorrentino e del Grande Fratello Vip 2020, ha raccontato ai suoi follower tutta la verità sul suo notevole cambiamento fisico recente.

Chi la segue da ormai diverso tempo si sarà di certo reso conto dei suoi fianchi più stretti e di una pancia più piatta rispetto al solito. Nel suo recente post, Carlotta Dell’Isola ha quindi parlato senza troppi filtri di due importanti condizioni che tempo fa le avevano fatto prendere più di qualche chilo, per di più nel giro di pochissimo tempo.

Gli haters, ai tempi in cui era una delle inquiline della casa più spiata d’Italia, erano stati inflessibili. I commenti sul suo corpo e il body shaming erano all’ordine del giorno sui social, ma lei aveva sempre preferito non rispondere né giustificarsi, per preservare la sua privacy. Oggi, tuttavia, si è sentita in dovere di fare chiarezza, mettendo a tacere le voci dei maligni.

Su Instagram, Carlotta Dell’Isola ha spiegato che quand’era al GF Vip aveva messo su molto peso a causa di alcuni problemi di salute che la tormentano da tempo. Ecco le parole dell’influencer:

“Si ingrassa, si dimagrisce .. ma un consiglio voglio darvelo: prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo.. e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico. Tutto qui. Niente herpes, nessuna forma di bulimia. Soltanto due fattori che hanno fatto si che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese.”

Nei commenti, la Dell’Isola ha poi proseguito il suo discorso sottolineando quanto sia importante evitare di fare dei commenti sgraditi e gratuiti sul peso e sui corpi delle altre persone. Qui le sue dichiarazioni in merito:

Se vedete una persona “cambiare” corpo, viso, non c’è bisogno che glielo facciate notare, LEI GIÀ LO SA! Le parole fanno male, soprattutto se pronunciate senza le giuste accortezze.“

Le immagini pubblicate da Carlotta Dell’Isola, per il resto, parlano da sé. Negli scatti condivisi online possiamo notare il cambiamento fisico ma anche gli effetti (devastanti sul suo viso) del fastidioso herpes che la fa impazzire.

Cosa sono l’ipotiroidismo e l’ovaio policistico di cui soffre Carlotta Dell’Isola

L’influencer soffre di due condizioni parecchio fastidiose con le quali molte altre donne come lei devono fare i conti. L’ipotiroidismo è una sindrome legata ad un malfunzionamento degli ormoni prodotti dalla tiroide, che di norma porta ad un rallentamento dei processi metabolici.

Anche l’ovaio policistico è una sindrome che ha a che fare con il sistema endocrino ed è legato a delle disfunzioni ovulatorie. Di norma, le donne che ne sono colpite soffrono di ciclo irregolare ma anche di insulinoresistenza: quest’ultimo è uno dei motivi per cui chi ha l’ovario policistico difficilmente riesce a perdere peso.