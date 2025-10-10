Carlotta Dell’Isola, la salute del figlio e l’appello: “Donate il sangue, per favore”

Un appello giusto e concreto quello fatto in queste ore da Carlotta Dell’Isola, su Instagram. L’ex volto di Temptation Island ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non se la sta passando bene ultimamente. La sua vita e quella del marito Nello Sorrentino, attualmente, è stata colpita da qualcosa di drammatico, che stanno cercando di affrontare con tutte le loro forze. Dalle parole usate da lei si è subito intuito che si tratta della salute nel loro figlio Niccolò Domenico.

Qualche giorno fa, Carlotta ha parlato per la prima volta del triste percorso che stanno affrontando nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’ha fatto in lacrime. L’ex gieffina non ha svelato i dettagli di ciò che sta accadendo, ma ha lasciato intendere che c’è effettivamente qualcosa di grave e serio. Il fatto che abbia parlato di quell’ospedale nello specifico fa chiaramente pensare che si tratti della salute del figlio. La stessa Dell’Isola non ha smentito, anzi oggi chiede di aiutare tutti i bambini con problemi di salute.

Senza entrare ancora nel dettaglio di ciò che ha colpito il piccolo Niccolò, Carlotta ha condiviso un video che la ritrae all’interno del suo negozio. Alla ricerca di una boccata d’aria, in un periodo per lei e Nello drammatico, durante il quale l’aria le “manca sempre”, oggi l’ex gieffina decide di recarsi nella sua attività. Ed è da qui che lancia un importante appello a tutti coloro che la seguono e che si trovano nella Capitale: “Ci tenevo a chiedervi, se potete e se siete a Roma, se vi va… di donare il sangue”.

Così la Dell’Isola sfrutta la sua notorietà sui social network per aiutare altri bambini, oltre che il suo, che si trovano probabilmente difficile. Ed è proprio in questi casi che torna utile essere un personaggio noto. L’ex partecipante di Temptation Island continua:

“Sono argomenti delicati e sembra che alcune situazioni non ci tocchino, fino a quando non arrivano in faccia. Vi do i giorni, è importante, donate”

Carlotta spiega com’è possibile donare il sangue a Roma, invogliando i suoi fan. Infatti, l’ex gieffina spiega che bisogna anche solo pensare, oltre al fatto che si potrebbero salvare delle vite, che è come fare le analisi gratuitamente. “Salvate la vita ai bambini che ne hanno bisogno. […] Per favore, fatelo“, chiede con uno sguardo provato la moglie di Nello. Nelle sue Stories di Instagram, è possibile trovare tutte le istruzioni per donare il sangue a Roma. Alla fine, conclude il tutto condividendo un “Grazie” con il cuore rosso.