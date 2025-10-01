Carlotta Dell’Isola al Bambino Gesù: il messaggio in lacrime che tocca il cuore

Brutte notizie da parte di Carlotta Dell’Isola, che con il suo messaggio preoccupa parecchio i fan. L’ex volto di Temptation Island ed ex concorrente del Grande Fratello Vip si ritrova, attualmente, nell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La diretta interessata non svela i dettagli di questa amara situazione che sta affrontando, ma ci tiene a inviare un messaggio ai fan che in questi giorni avevano, chiaramente, notato la sua assenza.

Carlotta e Nello Sorrentino con il loro figlio, a quanto pare, non stanno attraversando un buon periodo. Sebbene non sveli i dettagli di ciò che sta accadendo, sembra che il tutto riguardi il bambino, visto che lei stessa dice di essere stata in queste settimana nel noto ospedale pediatrico italiano. Un racconto che fa con delicatezza, non trattenendo giustamente le lacrime, durante il quale dice di voler pensare positivo.

Innanzitutto, la Dell’Isola inizia il suo video, condiviso nelle scorse ore su Instagram, dicendo di voler ringraziare tutti i fan per i messaggi ricevuti in queste settimane, in cui si è assentata dai social. Carlotta ci ha tenuto a pubblicare queste Stories per dare un saluto, ma anticipa che non condividerà altro. “Non ho la testa né le parole per stare sui social”, dichiara giustamente l’ex gieffina. Afferma che non c’è alcun “segreto di pulcinella” e ammette che questo purtroppo non è un bel momento della loro vita.

Un momento che, però, dovranno superare e che è convinta che supereranno: “Su questo voglio essere super positiva”. Non riuscendo a ridere e pensando che i social nascano proprio per intrattenere, non può chiaramente trascorrere il suo tempo sui social:

“Non ho la testa, non ho parole… non ho voglia di parlare. Spero di tornare a condividere qualcosa, ma ho difficoltà in questi giorni a elaborare un pensiero concreto. In queste settimane ho incontrato tante persone in queste settimane al Bambino Gesù e mi sembrava giusto passare di qui per ringraziarvi. Spero di tornare perché non posso pensare che non torni più il sereno”

Un messaggio, il suo, che tocca il cuore. Per il momento, i fan devono ovviamente accontentarsi di queste parole. Sarà sicuramente Carlotta a rivelare, se mai vorrà, in futuro cosa sta davvero accadendo nella vita sua e in quella di Nello. Sebbene abbia sempre “schifato la gente sui social che piangeva”, le sembrava comunque ipocrita non dare almeno una piccola spiegazione e ringraziare tutti perché ritiene di aver costruito una famiglia sui social.

Ciò che spera la Dell’Isola è di poter presto dare notizie belle a tutti. “Adesso non è il caso”, conclude l’ex gieffina, salutando tutti e promettendo che presto darà degli aggiornamenti. Non resta, dunque, che attendere e sperare che Carlotta e Nello tornino più forti di prima in pubblico per dare ai fan solo buone notizie.