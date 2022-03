Carlos Maria Corona sbugiarda la madre Nina Moric: scoppia il caos

Torniamo a parlare ancora una volta della famiglia Corona-Moric (sempre che si possa effettivamente ancora parlare di famiglia, tout court). Nelle scorse ore sono infatti arrivati nuovi aggiornamenti sul rapporto ormai a scatafascio fra Nina Moric e Fabrizio Corona. Rapporti estremamente delicati che, ovviamente, ruotano ancora intorno alla gestione del loro unico figlio, Carlos Maria. Proviamo dunque a fare un po’ di ordine in questo enorme caos e in una storia che sembra ormai non avere fine.

Un paio di giorni fa Nina Moric si è nuovamente scagliata contro l’ex compagno Fabrizio Corona, pubblicando una serie di deliranti accuse via Stories. Tramite il social, la modella croata aveva pesantemente puntato il dito contro l’ex e lanciato un appello per preservare la salute mentale del figlio.

Parlando di Carlos Maria, Nina Moric aveva raccontato che il giovane, a quanto pare, soffrirebbe di un disturbo, delle “psicosi transitorie/acute” che necessitano di cure urgenti. Molto preoccupata per il figlio, Nina Moric ha proseguito chiedendo ai suoi follower di aiutarla affinché Carlos potesse assumere i farmaci di cui ha bisogno. Ma non finisce qui, purtroppo.

Nelle Stories successive Nina Moric si è sfogata direttamente contro il marito, che spera di vedere presto in carcere o addirittura rinchiuso con l’ergastolo. E questo sempre per lo stesso discorso di cui sopra, ovvero la gestione della salute di Carlos Leon. Qui sotto le sconcertanti dichiarazioni della Moric:

Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando, ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Fabrizio Corona si merita l’ergastolo. Non l’ho mai detto prima, ma è così.

La replica di Carlos Maria Corona e del padre a Nina Moric

Con una serie di Instagram Stories, il diretto interessato (in compagnia del padre) si è sentito in dovere di fare chiarezza sul suo stato di salute. Carlos Maria Corona ha dunque negato categoricamente di essere affetto di qualunque problema di salute.

Il video, in realtà, è a sua volta abbastanza surreale. Fabrizio Corona fa una specie di interrogatorio al figlio, che sbugiarda così punto per punto le affermazioni della madre. “Sei malato?” chiede Fabrizio Corona a Carlos, che a testa bassa risponde: “Non lo so, penso di no”.

Quando poi Corona lo incalza chiedendogli “Cosa rispondiamo a tutte queste situazioni strane che tua madre in questo periodo sta realizzando?” Carlos risponde “Non è vero, non si deve preoccupare del contrario”.

Fabrizio Corona conclude la sua replica mandando un messaggio diretto alla stampa, che in queste ore ha dato parecchio spazio alla Moric, forse fin troppo. “Questa persona evidentemente in questo momento non sta bene, ma se vuole noi in questo momento la possiamo aiutare a farsi curare” ha chiosato Corona, fra l’esausto e lo sconfortato.