Nina Moric fuori di sé nella notte: “Fabrizio Corona merita l’ergastolo”

La modella croata, in evidente stato confusionale, attacca l’ex marito Corona augurandosi che torni in carcere

Nina Moric, in evidente stato confusionale, nella notte appena trascorsa ha pubblicato una serie di Instagram Stories destinate a far parecchio discutere. La modella croata è tornata ad attaccare Fabrizio Corona, arrivando persino a dire che si merita “l’ergastolo”. Uno sfogo giunto dopo aver fatto appello affinché Carlos, il figlio oggi 19enne avuto con l’ex re dei paparazzi, sia salvato dal padre. La Moric ha sostenuto che il giovane, che attualmente vive con Corona, soffre di psicosi transitoria acuta e che deve essere curato al più presto in quanto avrebbe smesso di prendere i farmaci. Opportuno sottolineare che si tratta della versione della modella, verso la quale viene declinata ogni responsabilità circa le sue stesse dichiarazioni.

“Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria/acuta. Deve essere curato. Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci accorciati con l’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine Vi prego aiutatemi, mio figlio ha bisogno!”. Così nella prima Stories la Moric.

In un secondo messaggio, sempre concitato e confuso, ha addirittura chiesto che l’ex marito sia denunciato e riportato in carcere: “Avendo il magone non posso chiamare le forze dell’ordine. Ma qualcuno che ha umanità deve fermare Fabrizio Corona. Sì che siete in tanti ad essere truffati da parte sua. Purtroppo chiedo la sua carcerazione, Carlos deve essere salvato”. E ancora: “Denunciatelo, vi prego. Da madre vi prego”.

La furia di Nina ha poi continuato ad abbattersi su Corona: “Carlos non deve essere criticato! Lui è solo vittima del male che deve essere fermato! Che io sia bruciata, ma lui deve essere salvato! Fabrizio Corona in galera o in un posto lontano da lui”. Nella Stories successiva la showgirl croata è persino arrivata a dire che l’ex compagno si “merita l’ergastolo”:

“Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando, ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Fabrizio Corona si merita l’ergastolo. Non l’ho mai detto prima, ma è così”.



Alla fine, il colpo di scena con Nina Moric che è sembrata gettare la spugna pure con il figlio: “Sapete cosa vi dico? Ma, alla fine, io cosa posso fare se il figlio è uguale al padre. Scusatemi. Ma vaffa…”.

Carlos e i dolci auguri per il padre Fabrizio Corona

Lo sfogo della modella è arrivato a distanza di poche ore dal videomessaggio che Carlos ha riservato al padre, in occasione del 48esimo compleanno di Fabrizio. “Un grande uomo, un uomo speciale, colui che mi ha dato la vita”, ha sottolineato il ragazzo che ha aggiunto che il genitore, “nonostante la fatica e il sonno è sempre lì, pronto a combattere e dare tutto”. “Mi sta indirizzando”, ha chiosato il 19enne, orgoglioso del papà.

Nina Moric e l’intervista confusionaria a Verissimo

Nel weekend appena trascorso, Nina Moric è stata ospite a Verissimo e pure in quel contesto la modella è apparsa provata e confusa. Addirittura, in diversi passaggi della chiacchierata, Silvia Toffanin le ha chiesto se fosse tutto ok e se se la sentisse di proseguire. Ad un certo punto la showgirl si è anche stizzita, affermando di non essere provata bensì stanca, oltre a contestare alla conduttrice il fatto che si sentisse sotto un “terzo grado”. La Toffanin, non perdendo la calma, ha spiegato all’ospite che era libera di rispondere oppure no, senza alcun problema.