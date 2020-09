Carlo Verdone operato alle anche: “Non riuscivo più a camminare”

Operazione alle anche per Carlo Verdone. È stato lo stesso attore ad annunciarlo sul suo account Facebook, svelando così un problema di salute rimasto nascosto fino ad oggi. Il 69enne ha ammesso di soffrire di coxartrosi bilaterale, disturbo che negli ultimi 7 anni gli ha reso la vita impossibile, costringendolo a sopportare atroci dolori. Dolori che riusciva a tenere a bada solo con l’assunzione di una serie di antidolorifici. A pochi giorni dall’intervento, che si è tenuto giovedì 17 settembre, Carlo è riuscito ad alzarsi senza il supporto delle stampelle, come raccontato ai suoi fan e sostenitori. Verdone ha ringraziato i medici che l’hanno aiutato a risolvere questo spinoso problema, svelando che girare gli ultimi film della sua carriera è stato tutt’altro che facile.

Perché Carlo Verdone è stato operato alle anche e come sta oggi

Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, Carlo Verdone ha deciso di operarsi. Un intervento unico ad entrambe le gambe. Intervento perfettamente riuscito, grazie ad alcuni dottori di Roma. In questi giorni Verdone è costretto a camminare con le stampelle ma oggi si sente già molto meglio. L’erede di Alberto Sordi non ha nascosto la propria felicità e gioia per questa situazione finalmente risolta. Per il momento il romano ha preferito non svelare ulteriori dettagli ma siamo sicuri che lo farà a breve, magari in qualche salotto televisivo. Nonostante il dolore alle anche Verdone è riuscito a portare a termine la realizzazione del suo ultimo film, dal titolo Si vive una volta sola.

Presto al cinema il nuovo film di Verdone: Si vive una volta sola

Si vive una volta sola è il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Carlo Verdone. Pellicola che doveva uscire a febbraio 2020 ma che è stato rimandato a causa della pandemia. In questo nuovo film Verdone indossa i panni di un medico che vive una serie di avventure entusiasmanti nel Sud d’Italia insieme ad altri colleghi. Fanno parte del cast: Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Max Tortora.