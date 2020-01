Carlo e Camilla, spunta il figlio segreto: “Farò loro causa per dimostrarlo”

Carlo e Camilla hanno un figlio segreto: la faccenda arriva in Tribunale

Nuovi grattacapi alla corte d’Inghilterra per la Regina Elisabetta. È tornato a farsi vivo il presunto figlio segreto del Principe Carlo e Camilla Parker-Bowles. Non è la prima volta che l’uomo – Simon Dorante-Day – si definisce il primogenito dei Duchi di Cornovaglia ma ora l’uomo è pronto a ricorrere al Tribunale per far valere le proprie ragioni. Simon ha 53 anni, è nato e cresciuto nel Regno Unito ma da tempo vive in Australia. Già in passato ha raccontato ai media la storia della sua vita e fatto notare la somiglianza con i suoi genitori tramite una serie di fotografie. I diretti interessati, però, non hanno mai dato credito a questa storia e per questo ora Simon vuole giustizia.

Simon sarebbe nato dalla relazione clandestina tra Carlo e Camilla

“Sono il figlio di Carlo e Camilla. Farò loro causa per dimostrarlo“, ha dichiarato Simon Dorante-Day. “Mia nonna ha lavorato per la regina e più volte mi ha chiaramente detto che ero figlio di Carlo e Camilla. Ho bisogno di risposte”, ha aggiunto. Simon è nato a Gosport, un borgo dell’Hampshire, in Inghilterra, nell’aprile del 1966 ed è stato adottato all’età di 18 mesi dalla coppia britannica Karen e David Day. L’uomo è convinto che la sua storia farà scoppiare una bomba a Palazzo e che il suo caso è già stato oggetto di discussione a Sandringham, nelle stesse ore in cui la regina si preoccupava della Megxit, ovvero dell’addio di Harry e Meghan alla famigliare reale.

La tormentata storia d’amore tra Carlo e Camilla d’Inghilterra

Prima di sposarsi nel 2005 Carlo e Camilla sono stati a lungo amanti. Sia durante i rispettivi matrimoni – lui con Diana Spencer, lei con l’ufficiale dell’esercito britannico Andrew Parker-Bowles – che prima, negli anni Sessanta. E proprio in questo decennio, come afferma Simon, Camilla sarebbe rimasta incinta all’età di 18 anni e avrebbe deciso in accordo col principe Carlo di dare in adozione il bambino. La duchessa di Cornovaglia ha poi avuto due figli, ormai grandi, dall’ex marito.