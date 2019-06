Carlo Cracco approda su Rai2 con un dating-game show in cucina?

Carlo Cracco su Rai2 con Nella mia Cucina: un mix tra un dating e un game show

In questo periodo in casa Rai si sta lavorando ai nuovi programmi che andranno in onda nella prossima stagione televisiva. Secondo quanto si apprende da TvBlog a Rai2, rete attualmente diretta dal rinnovatore Carlo Freccero, dal prossimo settembre arriverà con un nuovo programma Carlo Cracco. Lo chef italiano, diventato una star grazie a Sky con Masterchef, sarà al timone di un programma che dovrebbe intitolarsi Nella mia Cucina. Ma di cosa si tratterà esattamente? Sempre da quanto si apprende dal sito, non sarà il classico format dedicato in modo esclusivo alla realizzazione di ricette, bensì dovrebbe essere un dating show ambientato in cucina. Nello specifico, sembra che si tratterà di una via di mezzo tra un dating ed un game show.

Nella Mia Cucina con Carlo Cracco: il nuovo programma di Rai2 in onda da settembre

Dopo aver confessato il dispiacere per aver perso una stella Michelin, Carlo Cracco sembra essere pronto a tornare sul piccolo schermo, ma questa volta per la tv pubblica. Secondo l’anticipazione di Tv Blog, infatti, l’ex giudice di Masterchef e mattatore di Hell’s kitchen italia, sarà uno dei grandi protagonisti del secondo canale nella nuova stagione televisiva. Il suo show, probabilmente intitolato Nella mia cucina, prenderà avvio a breve e, salvo sorprese dell’ultimo momento, la data di partenza è fissata per il 16 settembre.

Carlo Cracco nel preserale di Rai2 e prima di Detto Fatto?

Il titolo del nuovo show di Carlo Cracco, come riportato poco sopra, dovrebbe essere Nella Mia Cucina, mentre la collocazione nel palinsesto della seconda rete dovrebbe essere quella del preserale. Praticamente l’inedito dating-game show dovrebbe andare in onda tutti i giorni alle 18.50, dal lunedì al venerdì, subito dopo la serie N.C.I.S. Secondo alcune voci di corridoio in quel di Viale Mazzini, come riportato da Tv Blog, la trasmissione potrebbe andare in onda (in replica) anche nel primo pomeriggio, prima di Detto Fatto. Se così fosse, questo comporterebbe un piccolo slittamento della trasmissione di Bianca Guaccero che partirebbe alle 14.45.