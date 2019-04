Bianca Guaccero si confessa: Detto Fatto, figlia e amore: “Ci vado piano”

Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto, tornerà al timone del programma di Rai 2?

La sostituzione di Caterina Balivo a Detto Fatto non era piaciuta molto a chi segue assiduamente tutti i giorni il programma di Rai 2. Bianca Guaccero però ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e anche con il suo talento. Molti i siparietti divertenti che la vedono protagonista con Giovanni Ciacci o le sue performance canore. La Guaccero è anche scrittrice, da tempo infatti possiamo trovare in tutte le librerie il suo libro che ha dedicato alla figlia Alice, nata dal matrimonio con Dario Acocella, finito nel 2017. Una nuova vita quella di Bianca, che ora si dice felice ed ha superato alla grande il problema degli attacchi di panico, dei quali ha più volte raccontato. In poco tempo ha cambiato lavoro, casa e città, si è trasferita a Milano, città in cui registrano le puntata di Detto Fatto. Ma a proposito di Detto Fatto, Bianca è stata confermato per il prossimo anno?

Bianca Guaccero torna a Detto Fatto nella prossima edizione?

“Non ne so ancora nulla“, ha risposto Bianca sulle pagine di Chi, “Ma ne sarei felicissima“. Alcune settimane fa infatti uscì proprio la notizia di una sua conferma al timone del programma. Sarà ancora lei alla guida del programma del primo pomeriggio di Rai 2? La Guaccero non ne dà conferma ma si dice felice se dovesse rimanere. Ormai ha stravolto la sua vita per questa nuova avventura. Ha lasciato la carriera da attrice (speriamo per poco, ndr.) ed ha iniziato a fare la conduttrice. E con un ottimo risultato, data la fiducia e l’affetto del pubblico. “Ho scommesso su qualcosa che non conoscevo e non era scontato che il pubblico reagisse così positivamente alla mia presenza. Certo, è un programma molto impegnativo per chi, come me, è una mamma che fa tutto da sola“, ha rivelato al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Bianca Guaccero: una mamma presente. Parla della figlia Alice

La nomina spesso a Detto Fatto. Alice, la figlia di Bianca Guaccero, è il frutto dell’amore che l’ha legata all’ex marito Dario Acocella. A lei ha anche dedicato il suo libro e dice di essere una mamma molto presente: “Sono presente. Con mia figlia gioco molto, tra di noi ci sono dialogo e verità. Mi sono imposta di non dire che va sempre tutto bene. Certo, uso le parole giuste ma voglio che sappia che la vita è fatta di sfumature“.

Bianca Guaccero e l’amore: “Ci vado piano“

Un periodo d’oro per Bianca Guaccero sul versante lavorativo e famigliare, ma non per l’amore. “Dopo la separazione ci vado piano“, ha confessato la Guaccero, “Stavolta vorrei fare la scelta giusta. Dopo la fine della storia d’amore tra me e Dario ho passato il periodo più buio della mia vita“.