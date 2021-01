Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2021: “Bisogna tutelare la città”

Carlo Conti, dopo aver lottato e sconfitto il Covid, è già ripartito in tv. E anche nel 2021 la sua agenda è piena di appuntamenti. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti visto che il 59enne toscano per mamma Rai è sinonimo di garanzia. Tutto ciò che tocca diventa oro, in termini di ascolti tv. Il buon Carlo non ne sbaglia una, un po’ come la sua amica ‘concorrenziale’ Maria De Filippi. A proposito di share e pubblico, con Queen Mary si rinnoverà la sfida a breve: lui con ‘Affari tuoi – Viva gli sposi‘, lei con la corazzata C’è posta per te.

“In questa fase della vita non guardo più i dati d’ascolto. C’è spazio per tutti, mi preoccupo di prendere una buona fetta di spettatori e di fare compagnia”, ha spiegato Conti intervistato da La Repubblica. “Con Maria De Filippi – ha aggiunto – c’è stima, abbiamo condotto insieme il Festival di Sanremo. Quando ho saputo che sarei andato in onda di sabato l’ho chiamata, farà C’è posta per te. E sentivo Antonio Ricci e Gerry Scotti: confrontavamo i valori quando ci siamo ammalati“.

Si passa al capitolo Festival di Sanremo che sta cercando una soluzione per avere il calore del pubblico all’Ariston, nonostante la pandemia in corso e il divieto di assembramenti. Al momento si è pure fatta strada l’ipotesi di mettere in quarantena preventiva, su una nave da crociera, gli invitati. Cosa ne pensa Carlo? “Beh è un’idea. Ma non è importante solo il pubblico del Teatro Ariston, bisogna tutelare la città”.

In effetti il punto è proprio quello: Sanremo è una kermesse la cui anima, oltre al concorso vero e proprio, sono le interviste, gli eventi collaterali glamour, il calore dei fan che giungono nel comune da ogni parte d’Italia per strappare una foto o un autografo con il proprio/a beniamino/a. Tutto questo con ogni probabilità non potrà esserci quest’anno. “Sa quante persone arrivano in quei giorni, quanto è pericoloso con la pandemia? La speranza è che da qui a marzo la situazione migliori. Più che il programma, il problema è tutto quello che c’è intorno”, ha chiosato il conduttore.

Conti ha affermato anche che Top Dieci, altra sua creatura di successo, tornerà nel 2021. “Le classifiche funzionano sempre, incuriosiscono”, ha puntualizzato. Verrebbe da dire che funzionano sempre quando c’è lui al timone. Carlo infine si è soffermato sulle sue abitudini private che, nonostante il successo televisivo e quindi anche una certa agiatezza economica, non sono mai cambiate.

“Non lo dico per fare il fenomeno – ha raccontato -, il successo non ha cambiato di una virgola la mia vita. Vivo in una casa comoda ma faccio le cose di prima, vedo gli amici di sempre e il giro al supermercato non me lo toglie nessuno”. Spazio per una ultimissima riflessione. Conti lo si vede sempre misurato, pacato e tranquillo, in grado di trasmettere serenità in video. Mica poco di questi tempi in cui per fare audience si strepita e si urla, spesso a casaccio. Qual è il suo segreto? “Non so cosa sia la prepotenza, non litigo mai”.