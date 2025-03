Carlo Conti su Rai1 supera Amici? Lui cita la De Filippi e se la ride

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del programma condotto da Carlo Conti su Rai Uno “Ne vedremo delle belle”. Dopo aver assistito alla prima puntata, sabato scorso, non potevamo non aspettarci dinamiche trash e virtuali “tirate di capelli” tra le varie concorrenti. Il cast scelto infatti è al limite della perfezione. Perché queste donne che spesso “fanno gruppo” e sono solidali tra loro, improvvisamente si inacidiscono e si punzecchiano velenosamente. Il giusto mix dei loro caratteri fa sì che non manchino mai siparietti surreali.

Ovviamente Valeria Marini è una delle protagoniste di questi siparietti. Sempre al centro delle polemiche e delle attenzioni. Ieri per esempio abbiamo scoperto che la sarda soubrette ha deciso di auto eliminarsi dal gruppo whatsapp di cui fanno parte tutte le concorrenti. Il motivo? Una forte emicrania. Ma sulla Marini si potrebbe parlare per ore. Soprattutto perché, rispetto alle altre, mostra doti artistiche ormai quasi dimenticate. Eppure, malgrado ciò, la Marini risulta sempre nei primi posti della classifica finale. A sottolineare come, a volte, il talento non giustifica necessariamente il merito.

Carlo Conti cita Malgioglio ed ‘Amici’

La trasmissione condotta da Carlo Conti è una scommessa. Infatti va in onda parallelamente al programma di punta di Mediaset, ovvero Amici. Il programma condotto di Maria De Filippi è una certezza per canale cinque. Eppure quest’anno pare ci sia un calo nel gradimento. Troppo trash. Questa l’accusa da parte del pubblico che segue da anni il talent show di canale cinque. Troppo attenzione viene data ai siparietti dei professori che ormai scadono nel ridicolo. Così c’è persino il rischio che Carlo Conti e la sua trasmissione possano superare la De Filippi.

Ieri sera, due concorrenti di “Ne vedremo delle belle”, Patrizia Pellegrino e Lorenza Mario, hanno cantato L’importante è finire. La canzone è stata scritta da Cristiano Malgioglio per Mina. Così il buon Conti ha voluto salutare proprio l’artista. “Anche se si trova di là”, ha dichiarato il conduttore, “lo salutiamo comunque”. Ovviamente si riferiva al fatto che Malgioglio fa parte dei giudici ad Amici ed è quindi in concorrenza con loro. Ma Carlo Conti ha preferito omaggiare lo stesso Malgioglio sorridendo, insieme a Mara Venier, del fatto che fosse in onda su Canale cinque.

Un gesto da “signore” oppure un atto furbetto per tirare a se altri followers? Non possiamo saperlo. Quello che sappiamo è che la formula di questo nuovo programma, tra trash, esibizioni, ironia dei giudici, sta funzionando. E potrebbe riservarci interessanti dinamiche nelle prossime puntate. Ma sarà in grado di superare lo share di Amici? Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!