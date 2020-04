Carlo Conti si racconta: quando tornerà in tv e come saranno i nuovi show

Carlo Conti si confida. Al lavoro durante la quarantena: quando tornerà in tv e come lo farà

Carlo Conti si è confidato a ruota libera, rilasciando una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore toscano ha parlato della sua quarantena e del suo ritorno sul piccolo schermo. Attualmente è a Firenze con la moglie Francesca e il figlio, a cui sta dedicando parecchio tempo. Il presentatore, per la sua situazione personale, non ha alcunché di cui lamentarsi, come lui stesso rimarca. La casa in cui vive è spaziosa e non ha problemi economici. Per questo non fa minimo cenno a mugugni. Anzi sottolinea come in una simile situazione bisogna essere solidali con i medici, le persone in prima linea che si stanno dando da fare in un periodo tanto funesto e con coloro che vivono in condizioni meno agiate rispetto alla sua. Spazio poi alla tv e a come sarà nel futuro prossimo.

“Dovremo pensare nel breve periodo a cose un po’ più raccolte, un po’ meno clamorose”

Carlo è stato costretto a fermarsi con La Corrida, uno dei primi show a essere stato interrotto visto il fondamentale apporto del pubblico in studio. Apporto che è venuto a mancare subito dopo che è stato promulgato il decreto che ha vietato l’aggregazione tra le persone. E ora? Cosa succede? Quando lo rivedremo in video? “Non si può ancora sapere. In una prima fase quello che faremo in tv sarà vincolato dalle regole che ci saranno da seguire nei prossimi mesi”. Poi bisognerà capire che tv fare, in che modo realizzare le trasmissioni: “Dovremo pensare nel breve periodo a cose un po’ più raccolte, un po’ meno clamorose nella presenza del pubblico in studio come succede con La Corrida. L’Eredità e Tale e Quale si possono fare senza pubblico”.

Carlo Conti sempre in contatto con il direttore di rete

Conti fa inoltre sapere che anche durante la quarantena non si è fermato del tutto dal punto di vista professionale. Con il direttore di rete è in contatto costante per trovare soluzioni per la tv che verrà. Nel frattempo le riunioni di redazione non si sono arrestate e si fanno in videochiamata. Obiettivo, sempre quello di comprendere in che maniera confezionare uno show per il piccolo schermo in un periodo tanto delicato. Si attende di capire come ripartire. E soprattutto quando.