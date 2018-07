Palinsesti Rai: Carlo Conti commosso per Fabrizio Frizzi

Giovedì 5 luglio 2018 presso gli studi Rai della Dear a Roma si è svolta la presentazione dei Palinsesti Rai 2018/2019. Proprio ad inizio serata il direttore generale Mario Orfeo ha chiamato sul palco Carlo Conti per parlare dell’amico scomparso Fabrizio Frizzi. Per l’occasione il conduttore ha ricordato i bei momenti passati con l’amico e collega, mostrando anche dei fuori onda inediti di uno spot girato insieme. Conti però non è riuscito a trattenere le lacrime e così si è lasciato andare ad un pianto nervoso sul palco: “Fabrizio è e sarà sempre con noi. Ci sono aspetti fondamentali che ci accomunano come l’attaccamento alla famiglia, alla amicizia e al lavoro”. Impossibile trattenere le lacrime. Grande emozione tra il pubblico.

Fabrizio Frizzi: intitolati a lui gli studi Rai della Dear

Per l’occasione Orfeo ha comunicato anche che d’ora in poi proprio gli studi Rai della Dear verranno intitolati proprio al presentatore scomparso prematuramente qualche mese fa. Una petizione era stata lanciata su Change.org. A lanciare l’iniziativa l’Associazione Rai Bene Comune-IndigneRAI che raccoglie cittadini e lavoratori della tv di Stato. Gli studi Rai della Dear sono stati davvero importanti per Frizzi, visto che proprio lì venivano registrate le puntate de L’Eredità, il quiz show in onda nel pre-serale della Rete Ammiraglia.

Flavio Insinna al posto di Fabrizio Frizzi a L’Eredità

A settembre poi partirà la nuova edizione del programma su Rai 1 con un nuovo conduttore. Dopo il breve ritorno proprio di Carlo Conti negli ultimi mesi della passata stagione, c’è stato un toto-nomi infinito su chi avrebbe potuto prendere il posto di Fabrizio Frizzi. Una scelta davvero importante che è ricaduta su Flavio Insinna. Quest’ultimo sa che si tratta di un ruolo molto difficile, visto che Fabrizio Frizzi era uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Flavio e Fabrizio erano amici e per Insinna Frizzi è ancora con noi. “Per questo condurre L’Eredità è una sensazione bella e brutta allo stesso tempo“, ha dichiarato proprio ai Palinsesti Rai.