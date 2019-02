Carlo Conti, l’intervista: opinione su Sanremo, Baglioni e la giuria

Carlo Conti a ruota libera, Sanremo: le parole su Baglioni, la giuria d’onore e la risposta sulle voci che vorrebbero un suo ritorno nel 2020

Carlo Conti a ruota libera su presente e futuro. Il Festival di Sanremo 2019 si è da poco concluso e come tradizione vuole si è portato dietro qualche polemica. Particolarmente calda quella sulla giuria d’onore e dei giornalisti, che hanno ribaltato la decisione del voto popolare portando al trionfo Mahmood (per il pubblico televisivo Ultimo avrebbe dovuto vincere largamente). Cosa ne pensa il conduttore toscano? “Ogni direttore artistico è giusto che scelga quello che ritiene giusto, perché ha la responsabilità. Quando l’ho fatto io, ho detto ‘però decido io’, pur ascoltando i consigli di direttore di rete e di capostruttura. Ma alla fine la faccia l’ho messa io. Claudio l’ha chiamata giuria d’onore, io la chiamai giuria di esperti”, ha risposto Conti intervistato da Tv Blog.

Nessun ritorno alla kermesse nel 2020: le parole di Carlo Conti

Un possibile ritorno alla kermesse nel 2020? “No, ho già fatto tre edizioni meravigliose. Quando si fa il triplete, quando si fanno tre Festival belli in questo modo, dal punto di vista musicale e di ascolti…. Sanremo è tante cose. Inventarsi per tre anni di seguito in crescendo non è così facile. Mi godo questi tre anni, poi del domani non v’è certezza. Chissà…“. Conti dunque chiude definitivamente le porte a un futuro ritorno sul palco dell’Ariston. Per quanto invece riguarda il Baglioni bis? “Molto forte dal punto di vista musicale”, afferma Carlo, rimasto particolarmente colpito da Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti.

Presente e futuro prossimo: Ora o mai più e La Corrida

Carlo Conti è uno degli autori di Ora o mai più e a proposito dell’andamento del programma, sempre a Tv Blog, ha confidato: “Sta reggendo contro un programma perfetto e meraviglioso come C’è posta per te. Porta a casa il 16-17% share con la bravura di Amadeus e un gruppo fantastico di maestri e cantanti in gara. Sta funzionando molto bene”. News su La Corrida? “Tornerà in onda la settimana prima dei David di Donatello (in onda su Rai1 il 27 marzo ndr). Al mio fianco ci sarà ancora Ludovica Caramis”.