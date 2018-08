Carlo Conti si svela: un regalo speciale da Maria De Filippi per il figlio

Carlo Conti, nuove rivelazioni su Maria De Filippi: un dolcissimo regalo

Carlo Conti ha rilasciato un’interessante intervista all’ultimo numero del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Il noto conduttore sta trascorrendo la stagione estiva in compagnia della sua famiglia. Ormai, il presentatore ha capito di voler dedicare quanto più tempo possibile a sua moglie Francesca e suo figlio Matteo. Nel raccontare i bei momenti passati con i suoi cari nel corso di questa estate, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo di è lasciato andare ad una rivelazione molto privata su Maria De Filippi. Quando i due hanno condotto insieme la kermesse canora della canzone italiana, la moglie di Maurizio Costanzo ha avuto un bellissimo pensiero nei confronti del figlio del suo collega.

Maria De Filippi e il regalo al figlio di Carlo Conti: parla il conduttore

Quando Maria ha raggiunto Carlo a Sanremo si è preoccupata di portare con sé un dono per il piccolo Matteo. Conti dichiara: “Tre anni fa Maria, sapendo della passione di mio figlio per la pesca, gli ha regalato la scatola da pescatore per il compleanno. Matteo ce l’ha ancora oggi, non se ne separa mai. Spero che un giorni ricordi questi momenti e li viva con la stessa emozione che ho provato io alla sua età.” E mentre parla del regalo della De Filippi, Carlo si sofferma anche a fare una riflessione sul termine amicizia. Per il conduttore gli amici veri sono pochi e tra questi ci sono anche Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Carlo Conti torna a Sanremo? Il conduttore si svela

Il giornalista ha chiesto a Carlo se sentisse la mancanza di Sanremo e il conduttore è stato piuttosto chiaro. “No, e magari ci tornerò fra qualche anno, altrimenti mi terrò il ricordo dei successi, dei cantanti lanciati o rilanciati, di tante canzoni e di serate meravigliose.”