Carlo Conti: “La sfida con Maria De Filippi? Anche io guarderei lei”

Questa sera, sabato 13 gennaio, si accende la rivalità televisiva del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5. Da una parte, Carlo Conti darà il via alla prima puntata di Tali e Quali, mentre dall’altra, Maria De Filippi tornerà con la nuova edizione di C’è posta per te. Sebbene siano passati più di dieci anni dall’inizio di Tale e Quale Show, il pubblico sembra non aver perso entusiasmo per il programma del conduttore toscano. Oltre agli ottimi ascolti che il format originale continua ad ottenere, si è ormai giunti anche alla quinta edizione della sua versione NIP, Tali e Quali, dove un gruppo di concorrenti non famosi si cimentano in diverse imitazioni di artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

Nonostante ciò, il confronto con Maria De Filippi rimane uno dei più difficili da affrontare. La conduttrice domina da anni il sabato sera televisivo e un colosso come C’è posta per te è praticamente imbattibile. Una realtà di cui Conti è ben consapevole, ma che non sembra essere motivo di preoccupazione per lui. A tal proposito, il conduttore toscano ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage, in cui ha parlato delle sue sensazioni prima del grande debutto. Alla domanda su un presunto sentimento di angoscia in vista della sfida con Maria, Carlo ha risposto così:

Non mi ha mai assillato come ansia, ma oggi men che mai, altrimenti non andrei in onda al sabato sera contro C’è Posta per te sapendo che è il programma più forte che possa esistere. La rete mi chiede di arginare, di tenere accesa Rai1 e lo faccio, senza la preoccupazione di guardare gli ascolti la domenica mattina.

Il volto Rai ha spiegato che la sua priorità non è mai stata quella di ottenere a tutti i costi un punto di share in più, bensì il suo obiettivo rimane quello di portare a casa un prodotto dignitoso e di qualità. “Ma c’è anche un altro aspetto da sottolineare, che io i miei programmi li finisco a mezzanotte, non faccio i giochi di share chiudendo a notte fonda per un punto in più negli ascolti”, ha poi aggiunto sottolineando un dettaglio importante del suo modo di lavorare.

Tra l’altro, Conti ha vissuto questa sfida già lo scorso anno. Sebbene non sia mai riuscito a superare la De Filippi in termini di ascolti, Tali e Quali ha comunque avuto un notevole successo, ottenendo l’affetto di una grande fetta di pubblico. Insomma, Carlo conosce bene la forza di C’è posta per te. Non solo, lui stesso ha ammesso di essere un fan del programma, tanto che sarebbe il primo ad accendere la televisione su Canale 5 al posto di tanti spettatori:

Lo scontro con C’è posta per te non esiste. Io stesso lo guarderei, è uno dei miei programmi preferiti, è consolidato negli anni, ha una sua forza, ha tante corde diverse ed è un programma imbattibile. Ma io non vivo il mio lavoro per battere qualcuno. La mia vita non cambia per un dato di share. Mi interessa così poco che sabato, per la prima puntata, il quarto giudice di Tali e Quali è Maria De Filippi, ovviamente un’imitazione.

In tutto ciò, poi, ricordiamo che Maria e Carlo sono legati da una grande amicizia, consolidata maggiormente dopo aver lavorato insieme al Festival di Sanremo nel 2017. A questo punto, non resta che attendere questa sera, 13 gennaio, per vedere in onda la sfida tra i due conduttori e il ritorno dei loro programmi di punta.