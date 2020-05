Carlo Conti svela i dettagli sui David di Donatello e parla di Tale e Quale

Carlo Conti svela i dettagli sui David di Donatello 2020 e parla del futuro di Tale e Quale show

Tutto pronto per l’edizione 2020 dei David di Donatello, in onda in prima serata su Rai Uno e presentata da Carlo Conti. Sicuramente sarà un appuntamento assai differente rispetto al passato: niente pubblico, niente applausi (nemmeno finti), niente consegna concreta della statuetta. Insomma, tutto sarà virtuale. Inoltre, la serata dedicata all’ambito premio cinematografico andrà in onda ‘al buio’, cioè senza prove. Per dirla alla Conti, “buona la prima”. Ricordiamo che la data ufficiale della consegna dei David di Donatello era prevista per l’8 aprile. Poi l’emergenza relativa al Covid-19 ha fatto slittare il tutto. L’appuntamento è ora per venerdì 8 maggio. Di questo e molto altro ha parlato Conti, rilasciando un’intervista al quotidiano La Stampa.

Carlo Conti sui David: “Serata non da criticare ma da apprezzare”

“Il vincitore non riceverà materialmente la statuetta. Sarà una serata non da criticare ma da apprezzare”, spiega Conti al quotidiano piemontese. “Solo così – aggiunge – possiamo premiare il cinema italiano e non buttare via un anno importante. Sarà un esperimento, un premio tecnologico. Mancherà il glamour classico ma resterà il fascino del cinema, anche se in collegamento e non attraverso il contatto umano.” I candidati saranno quindi presenti in collegamento. Guarderanno le clip, poi il conduttore aprirà la busta e il vincitore avrà la parola per il suo discorso. “Mi rendo conto – narra il presentatore toscano – che non ci sarà l’artista sul palco carico di emozione. Sarà un’altra cosa. Mi mancherà il calore del pubblico e non si può provare nulla. Venerdì, buona la prima. Di certo, non mancherà lo smoking.”

Conti in Rai con un nuovo show da giugno

Nella serata ci sono in scaletta anche gli omaggi ad Alberto Sordi e Federico Fellini. Il David alla Carriera sarà riservato a Franca Valeri. Conti ha poi parlato del suo futuro in tv. A giugno sarà presente sul piccolo schermo con un nuovo show. Tale e Quale spera possa tornare in autunno: “Questa è una richiesta che mi ha fatto la rete (circa il nuovo programma, ndr). Avevamo da un po’ di tempo nel cassetto un programma che si può adattare a questa fase, un game per giocare sulle classifiche di diversi tipi. Lo faremo nello studio de La Corrida, dove è rimasto tutto com’era. In autunno, speriamo di tornare con Tale e Quale Show, magari con meno vincoli soprattutto per i truccatori.”