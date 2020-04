Carlo Conti, nuova vita Covid-19: la scelta e la famiglia, i programmi rinviati

Covid-19, Carlo Conti e la nuova vita dopo il virus: l’intervista a Sorrisi.com

Carlo Conti si è lasciato intervistare da Sorrisi.com in una delle ormai consuete chiacchierate via Instagram e ha raccontato come gli è cambiata la vita con il Covid-19. L’amatissimo conduttore è stato sin da subito chiaro e onesto: sono altre le persone che devono preoccuparsi perché lui, essendo un “privilegiato” per la professione che svolge, può permettersi di “avere uno spazio esterno” e di non soffrire troppo l’isolamento con la famiglia in posti ristretti. Ciò non vuol dire però che il Coronavirus non abbia cambiato drasticamente anche le sue abitudini. Lavorative e non.

Carlo Conti, la Corrida e i programmi rinviati: il conduttore a ruota libera su Instagram

Conti si è soffermato soprattutto sulla Corrida: “Era partita molto bene – ha confessato, e gli ascolti gli danno senz’altro ragione –. Avevamo concorrenti molto più giovani, varie discipline, anche umanità… Era partito molto bene. Vedremo di recuperare”. “Sei stato il primo a fermarti senza pubblico…”, gli hanno fatto notare. “L’unico dei miei che non puoi fare senza pubblico è La Corrida…”, ha risposto prontamente Carlo. Poi c’è stato il tempo anche di scambiare qualche battuta sugli strumenti usati dal pubblico per esprimersi sull’esibizione: Conti ha detto che hanno trovato “un campanaccio” in un magazzino Rai che dovrebbe risalire ai tempi della Corrida radiofonia. “Se per caso dimenticano la trombetta a casa – gli avevano fatto notare prima della sua dichiarazione – nessun problema…”. Dato il reperto, pare proprio di no. Conti ha anche parlato del rinvio di alcuni programmi, come i Music Awards che “probabilmente si sposteranno” e della serata dedicata ad Assisi. Niente di preciso comunque.

Conti e la famiglia: “Ho fatto una scelta”

Infine un’osservazione sulla sua vita privata: “La tua vita famigliare – gli hanno fatto presente – si è normalizzata…”. “Da quando ho lasciato l’Eredità in conduzione – ha così risposto il conduttore – ho decisamente rallentano il mio tipo di vita frenetico televisivo. Ho fatto una scelta per dedicare più tempo alla famiglia. Ora sinceramente – ha aggiunto ridendo – ne sto dedicando tanto. Sono comunque felice: è un momento nel quale si possono pensare nuove cose, nuovi programmi… nuove idee. C’è quest’incognita: come sarà, come torneremo, cosa faremo!”. Un’incognita a cui tutti abbiamo pensato più o meno ma sempre meglio immaginare un dopo epidemia che restare nel limbo di una quarantena che continua a cambiare le nostre vite.