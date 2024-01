Carlo Alberto Mancini: “Sto con un’ex volto UeD, vi racconto tutto”

Le vie di Uomini e Donne sono infinite. Il dating show orchestrato da Maria De Filippi, fin da quando è nato, non solo ha innescato love story negli studi e sotto l’occhio vigile delle telecamere, ma ha permesso ad alcuni amori di germogliare anche al di fuori del contesto televisivo. Sono infatti diversi i casi di personaggi transitati da UeD che, pur non essendosi corteggiati direttamente nel programma, hanno poi trovato un’intesa in privato. L’ultimo esempio è quello di Carlo Alberto Mancini e Federica Proia.

I due giovani sono stati protagonisti di Uomini e Donne nelle scorse stagioni. Lei si presentò al Trono di Luca Daffrè, mentre lui fu la scelta di Nicole Santinelli. La storia, dopo la consueta ospitata a Verissimo in cui tutto sembrava procedere a gonfie vele (un classico), si è rapidamente arenata, finendo su un binario morto (un altro classico). Mancini e Proia, da ragazzi liberi e senza alcun vincolo d’amore, hanno deciso di frequentarsi.

La prima a rivelare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo i rumors Carlo Alberto e Federica si sarebbero in qualche modo conosciuti mentre lui corteggiava Nicole e lei Daffrè. L’indiscrezione ha gettato qualche ombra sui due. C’è chi infatti ha pensato che se ora si sono messi assieme, anche all’epoca si piacevano e quindi i loro corteggiamenti ai rispettivi tronisti sarebbero stati una messa in scena. Sulla faccenda è intervenuto direttamente Mancini. Da un lato ha confermato che sta con la Proia, dall’altro ha rigettato le accuse di falsità che gli sono state mosse in queste ore sulle piattaforme social.

“Ciao ragazzi, eccomi qua. Dopo diverso tempo ho cambiato completamente vita”, ha esordito Carlo Alberto sul suo profilo Instagram. L’ex fidanzato di Nicole Santinelli ha poi ribattuto direttamente a chi lo ha criticato e accusato di aver giocato sporco: “Mi sono trasferito a Roma, ho aperto un’attività qua e ho conosciuto una persona che mi rende felice per fortuna. Non l’ho conosciuta durante il programma per ovvi motivi. Ma dopo qualche settimana che mi sono trasferito qua“.

L’ex corteggiatore ha proseguito sostenendo che quando inizia una love story cerca sempre di dare il massimo e di non tirarsi indietro: “Devo dire a quelli che dicono che facevo tanto l’innamorato eccetera… Ragazzi io nelle relazioni ci metto sempre il cuore. Sempre il massimo”.

Purtroppo non tutte le ciambelle escono con il buco. Dunque meglio rialzarsi e guardare avanti, questo il ragionamento dell‘ex volto UeD: “Mi espongo completamente alla delusione ed è quello che è successo. Sono stato male per diverso tempo seriamente. Però non ci si può chiudere in se stessi perché la vita continua e quindi ho scelto di rialzarmi. Ho voltato pagina, adesso sono veramente felice e vi ringrazio delle parole che mi state dedicando”.