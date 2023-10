Carla Bruni, silenzio rotto: “Mi è stato diagnosticato un tumore”

Per la prima volta Carla Bruni confessa che le è stato diagnosticato un tumore al seno. La top model ha deciso di parlare in occasione del mese della prevenzione di questo tipo di cancro, svelando al mondo di aver trascorso gli ultimi 4 anni tra un intervento chirurgico, la radioterapia e una terapia ormonale. La top model ha scelto di svelare il suo dramma oggi perché è ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, dopo ben quattro anni di silenzio assoluto.

Ogni anno Carla Bruni effettua una mammografia, grazie alla quale ha scoperto di avere il cancro. Precisamente ciò è accaduto quattro anni fa:

“4 anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore”

Questo ciò che la top model, tornata sul palco del Festival di Sanremo nel 2023 come ospite, ha scritto in francese su grandi fogli, che ha mostrato tramite un video condiviso sui social network. In collaborazione con L’Institut du Sein Paris – Cancérologie, il filmato tenta di raggiungere tutti i follower possibili della moglie di Nicolas Sarkozy. Come? La stessa Bruni ha deciso di condividere il suo messaggio tradotto sia in inglese che in italiano.

Con questo inedito racconto, la top model ha spiegato che è stata molto fortunata, in quanto il suo tumore non era ancora aggressivo. E ha raccontato anche il perché ha avuto questa fortuna. “Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia”, ha dichiarato in questo importantissimo video sulla prevenzione.

Ed è così che Carla Bruni tenta di portare l’attenzione del pubblico che la segue sull’importanza che ha la prevenzione. Probabilmente se non avesse svolto la mammografia ogni anno, oggi non avrebbe più il suo seno sinistro. Inoltre, la moglie dell’ex presidente francese Sarkozy ci ha tenuto a spiegare che il video non è stato girato per raccontare cosa sta accadendo e cosa è successo in questi ultimi anni.

Semplicemente ha voluto sfruttare l’occasione del mese della prevenzione del tumore al seno per trasmettere un preciso messaggio: “Fate le vostre mammografie. Fatele ogni anno. Le vostre vite dipendono da questo”. Così la Bruni ha concluso questo video in cui rivela di aver scoperto un tumore al seno. Un’iniziativa importante, in quanto la prevenzione è davvero fondamentale quando si tratta di salute.

Su Instagram non compare alcun commento sotto il video condiviso in queste ore dalla nota top model, che da anni vive in Francia. Probabilmente ha deciso di escludere i commenti sotto il post del suo profilo ufficiale per mantenere ferma l’attenzione solo sul messaggio legato alla prevenzione. Infatti, come lei stessa ha spiegato, è proprio questo lo scopo di questo video.