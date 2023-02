Carla Bruni a Sanremo 2023: “Ho digiunato per entrare nell’abito”

La ex top model racconta via Instagram di non aver mangiato per due settimane per poter indossare il vestito sanremese

Ancora una manciata di ore e sul palco del teatro Ariston farà il suo tanto atteso ritorno anche Carla Bruni, una delle più celebri top model italiane degli anni ’90 oggi cantante affermata nonché moglie dell’ex presidente francese Nicholas Sarzoky.

Carla Bruni, ad ogni modo, non sarà una delle ospiti della serata, ma sarà piuttosto l’artista che si esibirà in duetto con Colapesce e Dimartino sulle note di Azzurro, una delle canzoni più celebri di Adriano Celentano. Pochissime ore fa la ex top model ha rivelato su Instagram che sul palco dell’Ariston indosserà ancora una volta un abito Versace, brand con cui collabora da ormai 30 anni.

Il problema è che, con il passare del tempo, il suo corpo è ovviamente cambiato molto e, essendo lei preoccupata di non potersi più permettere di indossarlo ha candidamente ammesso “ho digiunato per 2 settimane solo per entrarci dentro”. Ovviamente si tratta di una boutade e di un’esagerazione, ma nulla toglie che la Bruni abbia effettivamente fatto attenzione al suo regime alimentare più del solito prima di indossare l’abito di stasera. “Sono impaziente” ha aggiunto nel suo post, e con lei milioni di telespettatori curiosi di assistere alla sua elegante esibizione.

Sanremo 2023: tutto quello che succederà nella quarta serata del Festival

La serata cover e duetti di Sanremo prenderà il via come sempre intorno alle 20:30 su Rai Uno (con il Prima Festival di Andrea Delogu) e proseguirà certamente come ieri sera fino alle ore 2 di notte.

Nel corso della quarta puntata di Sanremo 2023, i 28 Big in gara si esibiranno al fianco di alcuni celebri colleghi, interpretando le canzoni più belle della musica italiana e internazionale (alcuni canteranno anche pezzi interpretati da loro stessi, in origine). A fine serata verrà assegnato il premio per il miglior duetto e anche quello per miglior ospite, assegnato in questo secondo caso dal Comune di Sanremo.

Tanti, anche questa sera, gli ospiti presenti all’Ariston. Il pubblico più giovane attende con impazienza l’arrivo degli attori di Mare Fuori 3, che in teatro canteranno la sigla della trasmissione. Fra i presenti, oltre alla co-conduttrice Chiara Francini, ci sarà anche Peppino di Capri, che riceverà un premio alla carriera. Infine, Takagi e Keta canteranno dalla nave Costa Crociere, mentre La Rappresentante di lista si esibiranno sul palco Suzuki di Piazza Colombo.