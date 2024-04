Carla Bruni: parla la mamma e svela il rapporto tra le due sorelle

A Belve Carla Bruni ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sia sulla madre, Marisa Borini, sia sulla sorella Valeria. Mentre il giorno dopo quest’ultima ha fatto mea culpa a La Stampa, chiedendo scusa nel caso in cui la cantante si fosse sentita a disagio con i suoi film, reazione diversa ha avuto la mamma. Questa mattina, sempre allo stesso quotidiano, ha rilasciato un’intervista in cui ha minimizzato le accuse che le ha rivolto la figlia.

Carla ha svelato che i genitori sono stati completamente assenti e che spesso non ricordava nemmeno che facce avessero. Infatti lei con i suoi figli cerca di essere molto presente per non far vivere loro la stessa infanzia. Ma Marisa nega. Spiega che sia lei che il padre non sono mai stati assenti ma semplicemente hanno lasciato Carla e i suoi fratelli liberi.

“I miei figli, tutti e tre, sono stati educati alla libertà e con libertà. Con il padre, che alla loro nascita era anziano, non gli abbiamo impedito nulla“.

Sul rapporto tra sorelle, ma più in generale, sulle divergenze avute in famiglia, Marisa ha minimizzato. Ha sottolineato quanto sia normale che ci siano diverbi e che spesso in casa si fanno grandi discussioni. Ma poi, due ore dopo, tutto passa e si torna in armonia come prima. Dunque ciò che ha detto Carla su Valeria, secondo lei è un semplice diverbio tra sorelle.

“Fanno delle grandi litigate, tutti in famiglia facciamo delle grandi litigate. L’altro giorno Carla mi ha detto ‘sei stata bugiarda tutta la vita’. Le ho risposto ‘perdonami, ma nella vita ho fatto anche altro’ Fa ridere, no? Dopo due ore, siamo di nuovo lì, a cercarci, a fare la pace. Capita nelle famiglie“

La reazione di Valeria

Durante l’intervista a Belve, Carla ha fatto una confessione inaspettata su sua sorella. Ha rivelato che spesso si è “sentita usata” da lei, per i suoi film. Ha infatti spiegato che spesso lei si è ispirata a situazioni familiari per scrivere sceneggiature e che, in particolar modo nei Villeggianti, non le è piaciuto il modo in cui sia stata fatta passare. Infatti Valeria Golino, che interpretava Carla, era “un’ubriacona“. Secondo lei, la sorella così ha messo in mostra una sua fragilità.

La reazione di Valeria è stata una sorpresa. A La Stampa ha chiesto scusa alla sorella, non pensando che si fosse sentita offesa con quella interpretazione. Dunque le ha teso una mano ed ha fatto mea culpa. Ciò dimostra che Marisa ha ragione: sono sorelle, ci saranno sempre diverbi, ma alla fine si farà sempre pace.