Carla Bruni attacca la sorella a Belve: dolce reazione della regista

Carla Bruni si è raccontata a ruota libera a Belve, dando risposte per nulla scontate. Come ad esempio quella sulla sorella Valeria Bruni Tedeschi. L’ex top model ha attaccato la congiunta perché, a suo dire, l’ha fatta “passare per una ubriacona” mettendo in risalto in modo gratuito alcune sue fragilità. Da qui una serie di titoli “sorelle coltelle” da parte delle testate che hanno ribattuto la notizia. Le dichiarazioni della moglie di Sarkozy sono giunte alla regista che, raggiunta dal quotidiano La Stampa, si è scusata, spiegando di voler molto bene a Carla e che non ha mai avuto l’intenzione di ferirla.

Botta e risposta tra sorelle

Che cosa è accaduto di preciso? Carla Bruni ha detto a Francesca Fagnani che sua sorella “fa solo film ispirati alla mia famiglia”, oltre ad aver sostenuto che è stata fatta “passare per ubriacona”. E ancora: “Mi sono sentita usata, non rappresentata”. Insomma Carla ci è andata pesante e non ha avuto alcun pelo sulla lingua.

Si ricorda che Valeria Bruni Tedeschi ha parlato della sua famiglia in due film: Un castello in Italia e I villeggianti. Intervistata dalla testata torinese La Stampa ha dato una risposta alle esternazioni rilasciate dalla sorella a Belve, provando a gettare acqua sul fuoco: “Adoro mia sorella. So che a volte è stata ferita dai miei film e mi è sempre dispiaciuto molto”.

“I personaggi che rappresento sono sempre dei personaggi di finzione, anche se spesso prendono ispirazione da persone della mia vita. Cerco di elaborare la realtà per creare personaggi commoventi e veri”, ha aggiunto la regista tentando di mettere una toppa alla vicenda, con l’evidente intento di non voler creare un caso mediatico di scaz*o familiare. Per quel che riguarda il film I villeggianti a interpretare la sorella minore, vale a dire Carla Bruni, è stata scelta l’attrice Valeria Golino.

A proposito di tale scelta, la regista ha detto che ha deciso di lavorare con la Golino perché sia come persona e sia come attrice le incute “una grande tenerezza”. La stessa che sente per sua sorella: “Provo grande amore e tenerezza per Carla. Penso che sia fragile ma anche molto forte e intelligente e che abbia un grande talento musicale e di scrittura”. “Se l’ho ferita, ancora una volta, mi scuso. Penso che la vita sia più importante dei film e non mi è facile pensare che facendo un film io possa ferire o fare del male a una persona che amo“, ha concluso Valeria Bruni Tedeschi.

Belve è ripartito alla grande: ascolti al top

La nuova stagione di Belve è partita con il turbo per quel che riguarda gli ascolti tv. Martedì 2 aprile, in prima serata su Rai Due, ha radunato la bellezza di quasi due milioni di utenti, per la precisione 1.815.000. Share al 10.4%. Trattasi di numeri più che soddisfacenti che confermano ancora una volta la pregevolezza del programma.