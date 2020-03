Carla Bruni, ironia su coronavirus: finge crisi respiratoria (video), bufera

Carla Bruni, spunta un video imbarazzante in cui finge una crisi respiratoria per il coronavirus. Bufera e indignazione, Carfagna del Tg 1 durissima: “Una volta rifiutò di spegnere la sigaretta dentro la sala degli arazzi di Palazzo Doria Pamphilj”

Carla Bruni, quando l’ironia non fa per nulla ridere. Solo qualche giorno fa, l’ex top model maritata con l’ex presidente francese Sarkozy, ha postato sui suoi profili social un messaggio di sostegno ai ”compatrioti” del Bel Paese, stretti nella morsa del coronavirus. Peccato che un pugno di giorni prima di tale messaggio, durante la settimana della moda parigina (conclusasi il 6 marzo. Rispetto a quella milanese, che ha visto diversi eventi annullati o a porte chiuse, quella parigina si è svolta senza alcuna precauzione), abbia inscenato un teatrino alquanto imbarazzante con il presidente di LVMH Fashion Group, Sidney Toledano.

Carla Bruni, pioggia di critiche

Carla ha incontrato Toledano in mezzo ai flash dei fotografi, fiondandosi a baciarlo e, come dimostra un video che sta facendo il giro del mondo sul web, dicendo: ”Ma certo, baciamoci, non facciamo gli stupidi! Noi siamo della vecchia generazione! Non abbiamo paura di nulla, non siamo femministi e non abbiamo paura del Coronavirus. NADA!”. Ad aggravare la situazione e sempre a favor di telecamera, Madame Bruni-Sarkozy ha poi simulato una crisi respiratoria con tosse finta per prendere in giro chi era in allarme per il Covid-19. Il fatto sta facendo montare parecchia indignazione. Tra chi ha ricondiviso il video, con tanto di aneddoto poco edificante nei confronti di Carla, c’è stata pure Barbara Carfagna del Tg 1…

Barbara Carfagna dura su Carla Bruni: “Quando la conobbi la prima volta, rifiutò di spegnere la sigaretta dentro la sala degli arazzi di Palazzo Doria Pamphilj”

Il video oggi è stato rilanciato sul profilo Twitter di Barbara Carfagna del TG1. La giornalista ha così tuonato contro la Bruni: “Non ci si crede. Al finale soprattutto. Bella e intelligente ma del resto la stessa che, quando la conobbi la prima volta, rifiutò di spegnere la sigaretta dentro la sala degli arazzi di Palazzo Doria Pamphilj“.