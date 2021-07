Caressa e Benedetta Parodi, anniversario: parla Fabio e lascia il segno

Fabio Caressa da urlo per la moglie Benedetta Parodi. Nelle scorse ore il telecronista e giornalista Sky ha riservato alla conduttrice una dedica mozzafiato, sorprendendo la sua stessa dolce metà. Le parole di Caressa non sono giunte casualmente, ma in una data speciale: oggi casca l’anniversario del suo matrimonio. Con Benedetta ha tagliato il traguardo dei 22 anni di unione. Era infatti l’11 luglio 1999 quando la coppia pronunciava il ‘fatidico’ sì, iniziando un lungo e amorevole viaggio coniugale che nel tempo ha dato tre frutti d’amore e una miriade di emozioni.

“Oggi è un giorno particolare per tanti motivi, il primo pensiero della mattina è per ‘Bene’, perché io non ci sono: sono 22 anni che siamo sposati”, ha scandito Caressa su Instagram, pronunciando poi una dedica dall’alto tasso romantico: “Io non posso che farvi un augurio, di trovare nella vostra vita un amore come quello che ho trovato io”. Il giornalista Sky ha anche postato una foto di 22 anni fa, relativa al giorno in cui convolò a nozze.

Immediata la reazione della Parodi che ha replicato con dolcezza a distanza, sempre tramite una Stories Instagram, al marito: “Un messaggio così romantico non è da lui. Non è la prima volta che capita che manchi all’anniversario, spesso è in giro per le partite“.

Benedetta e Fabio, infatti, non potranno festeggiare assieme l’anniversario in quanto Caressa si trova a Wembley (la Parodi è invece in Italia), dove commenterà per Sky e affiancato da Beppe Bergomi la finale dell’Europeo che vedrà impegnata l’Italia. La nazionale azzurra sfiderà l’Inghilterra, tentando l’impresa di aggiudicarsi il torneo e riportare la coppa nel Bel Paese dopo 53 anni (la nazionale ha vinto solo una volta la competizione, nel 1968).

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, un amore solido e sano

In diverse occasioni la coppia ha dichiarato di avere un legame inossidabile, alimentato con stima, affetto e amore reciproci. Nessuna crisi per via dell’incedere del tempo: anzi, più passano gli anni e più il rapporto cresce e si corrobora. Dalla relazione sono nati tre figli: Matilde è venuta alla luce il 5 settembre del 2002, Eleonora è stata accolta il 20 ottobre del 2004 e Diego, il terzogenito, è nato il 21 luglio del 2009.

Tra Fabio e Benedetta è stato amore a prima vista, un vero e proprio colpo di fulmine: Caressa si occupava già di sport e conobbe la Parodi mentre lei stava facendo uno stage a Tele+. Subito andarono a convivere: non c’erano progetti certi all’epoca, ma da allora non si sono più lasciati. “Io all’epoca vivevo con le mie amiche, appena ci siamo conosciuti siamo andati a vivere insieme. Prima doveva essere per qualche mese, ma poi è stato per una vita”, ha raccontato in un’intervista la conduttrice.