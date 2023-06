Caracciolo: “Ho la pancia e non la perdo. Ecco che disturbo ho”

By

Costanza Caracciolo ha svelato di soffrire di un disturbo che non le permette di perdere la pancia: di cosa si tratta

Costanza Caracciolo è da sempre molto attiva sui social, dove ama condividere diversi momenti della sua quotidianità con i suoi followers. Dai progetti lavorativi e gli allentamenti ai momenti in famiglia con il marito Bobo Vieri e le loro due bambine, il profilo Instagram dell’ex velina è sempre attivo e pieno di contenuti da vedere. Tuttavia, com’è noto, i social possono essere spesso un’arma a doppio taglio: se da una parte si possono trovare moltissime persone che ti apprezzano, dall’altra non mancano mai i commenti negativi da parte degli haters e dei detrattori. A tal proposito, la showgirl ha raccontato di non aver vissuto molto bene l’ondata di insulti ricevuti sul suo fisico, dopo i parti delle sue due figlie.

L’ex velina ha partorito la sua prima figlia, Stella, nel 2018 e la sua secondogenita, Isabel, nel 2020. Ovviamente, il corpo di una donna subisce degli inevitabili cambiamenti dopo aver affrontato una gravidanza, ma, nonostante ciò, gli haters non si sono fermati e hanno spesso cercato di far sentire Costanza sbagliata per le sue nuove forme. La Caracciolo è stata inondata di commenti negativi e qualcuno ha addirittura insinuato più di una volta che potesse essere nuovamente incinta.

Costanza Caracciolo: il disturbo di cui soffre

Intervistata dal giornale “Ok”, la showgirl ha spiegato di essere stata inizialmente colpita da questi commenti, dato che nessuno dovrebbe essere preso di mira per il proprio corpo. Inoltre, Costanza ha anche confessato, per la prima volta pubblicamente, di essere affetta da un disturbo che non le ha permesso di tornare allo stesso tipo di fisico che aveva prima delle gravidanze:

Inizialmente credevo si trattasse di una condizione fisiologica, legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze. Ma quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia, mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale, su consiglio del mio medico di famiglia. È venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale.

Questa condizione può provocare un senso di disagio in molte donne e il ricevere insulti a riguardo non fa altro che aggravare tale situazione interiore. “Bene o male io sono sempre riuscita ad arginare i commenti e le domande morbose riguardo al peso. Ma non tutte le donne hanno la forza di reagire con una risata o una scrollata di spalle“, ha poi aggiunto Costanza, ribadendo ancora una volta l’importanza delle parole scritte sui social e quanto possano fare male.

Non è una novità che le donne siano messe spesso e volentieri sotto una forte pressione per quanto riguarda la loro fisicità, specialmente quando si tratta di volti noti dello spettacolo. Se prima erano le riviste a mettere sotto la lente d’ingrandimento i corpi dei vip, adesso, con l’arrivo dei social, qualsiasi persona può dire la sua. Ed ecco che i cosidetti leoni da tastieria hanno avuto l’opportunità di scrivere commenti gravi e denigratori, senza conoscere neanche le problematiche personali delle persone in questione, com’è stato per il caso di Costanza Caracciolo.