Cara Delevingne, le sorelle conoscono Ashley Benson: la storia si fa seria

Cara Delevingne e Ashley Benson news: arrivano le prime presentazioni in famiglia

Continua a gonfie vele la relazione tra Cara Delevingne e Ashley Benson. Le due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma il recente bacio beccato dai paparazzi parla chiaro. L’ex modella inglese e la star di Pretty Little Liars stanno trascorrendo molto tempo insieme da quando si sono conosciute sul set del film Her smell e nei giorni scorsi la Benson ha fatto pure la conoscenza di alcuni parenti di Cara. In particolare, come racconta l’Hollywood Life, la nuova coppia ha trascorso una serata con Poppy e Chloe Delevingne, le sorelle maggiori di Cara. Lo scorso sabato l’allegro gruppetto ha partecipato alla proiezione di un vecchio film, Romeo + Juliet di Baz Luhrmann, ad Acton, nella zona ovest di Londra. Le ragazze hanno scelto di vestirsi per l’occasione in modo coordinato: tutte e quattro hanno infatti sfoggiato outfit nei colori rosso e nero.

Ashley Benson e Cara Delevingne unite e affiatate

Come provano alcuni scatti pubblicati su Instagram, Ashley Benson e Cara Delevingne sono molto unite e affiatate. I fan più attenti hanno notato anche che Hannah di Pretty Little Liars sfoggia una collana a forma di C: molto probabilmente un acquisto fatto di recente in onore della nuova fidanzata. Lo scorso 18 agosto, Cara e Ashley hanno festeggiato insieme il 26esimo compleanno della Delevingne. L’attrice inglese ha organizzato per l’occasione un party e oltre alla Benson figuravano tra gli invitati pure: Kate Beckinsale, Suki Waterhouse, Zoë Kravitz, Sienna Miller e Margot Robbie.

Gli amori passati di Ashley Benson e Cara Delevingne

Cara Delevingne si è sempre dichiarata lesbica. Prima di conoscere Ashley Benson ha amato St.Vincent e Michelle Rodriguez. Lo scorso gennaio si è parlato di un flirt – mai confermato – con Paris Jackson, la figlia del più noto Michael. Ashley Benson, invece, ha avuto una relazione tira e molla – durata almeno cinque anni – con lo stylist Ryan Good, tra i migliori amici di Justin Bieber.