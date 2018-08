Cara Delevigne e Ashley Benson stanno insieme?: il bacio conferma il gossip

Cara Delevigne e Ashley Benson stanno insieme? Le due star beccate mentre si scambiano un bacio appassionato

Cara Delevigne e Ashley Benson sono state beccate mentre si scambiavano un bacio appassionato. Le due star sembrerebbero, dunque, confermare il gossip che gira da qualche tempo intorno a loro. In particolare, le immagini che stanno facendo il giro del web mostrano la modella che si avvicina alla bocca dell’attrice, fino a darle un bacio. Impossibile non notare il braccio di Cara sulle spalle di Ashley. Proprio questi dettagli pare confermino la loro relazione. Le foto sono state scattate all’aeroporto di Heathrow, a Londra, proprio nella giornata di oggi. Le due star non si sono nascoste e hanno mostrato al mondo intero il loro amore. La Benson ha anche mostrato un grande sorriso sul suo volto, mentre continuavano ad attendere il loro taxi. Dunque, ora è impossibile non chiedersi se Cara e Ashley stanno insieme.

Cara Delevigne e Ashley Benson insieme, il gossip sembra ormai confermato



I fan che sperano ancora di poter vedere Ashley insieme a Tyler Blackburn possono mettersi l’anima in pace, poiché pare proprio che l’attrice abbia trovato l’amore accanto a Cara. Mentre aspettavano il taxi, la Benson ha chiaramente mostrato il grande affetto che nutre nei confronti della modella, appoggiando la testa sulla sua spalla e scambiandosi un lungo abbraccio con lei. Possiamo, dunque, dare per certo che Ashely Benson e Cara Delevigne stanno insieme? Oltre queste foto, da parte delle due interessate ancora non è arrivata alcuna conferma. Il portale di HollywoodLife ha anche notato un particolare importante: l’interprete di Hanna di Pretty Little Liars indossa una collana d’oro con la lettera “C”. L’iniziale potrebbe proprio essere dedicata a Cara!

Cara e Ashley beccate di nuovo insieme, il gossip sulla loro relazione è nato lo scorso aprile

Il gossip sulla loro presunta relazione è nato lo scorso aprile, quando sono state avvistate insieme, mano nella mano, a New York. Le due avevano lasciato il locale Lucky Strike, dopo una serata con gli amici, e camminato mano nella mano fino al Soho Grand Hotel. In quel periodo stavano lavorando insieme alla pellicola che uscirà nel 2019 “Her Smell together”.