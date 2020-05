Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate

By

Cara Delevingne e Ashley Benson non stanno più insieme

Colpo di scena ad Hollywood: Cara Delevingne e Ashely Benson non sono più una coppia. Ad annunciarlo People, uno dei magazine americani più influenti e importanti. Una fonte ha assicurato che l’ex top model e l’attrice di Pretty Little Liars si sono dette addio dopo due anni insieme. La rottura, a quanto pare, è avvenuta lo scorso aprile. L’ultimo avvistamento dei paparazzi è infatti avvenuto a marzo. Ignoti i motivi della separazione ma pare che Cara si stia consolando con le amiche più care. La 27enne ha infatti scelto di trascorrere questo periodo di lockdown con la sorella Rainy e le amiche Kaia Gerber e Margaret Qually. Non si hanno invece notizie della quarantena della Benson.

Dopo due anni è finita la storia d’amore tra Cara ed Ashley

“Cara Delevingne ed Ashley Benson hanno sempre avuto i loro alti e bassi ma questa volta è davvero finita. La loro relazione è ormai andata”, ha spifferato un insider a People. Il magazine ha provato ad interpellare i rappresentanti delle due star che hanno però preferito non commentare. La Delevingne e la Benson facevano coppia fissa dal 2018 anche se la relazione è diventata ufficiale solo nel 2019, quando ne hanno parlato per la prima volta alla stampa. Poche interviste ma mirate perché entrambe hanno sempre voluto vivere questo amore nel massimo riserbo.

La vita privata di Cara Delevingne e Ashley Benson

In passato Cara Delevingne ha amato la cantante St.Vincent, ex pure di Kristen Stewart. Ashley Benson è stata legata dal 2011 al 2016 a Ryan Good, uomo d’affari e amico di vecchia data di Justin Bieber.