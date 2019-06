Cara Delevingne e Ashley Benson stanno insieme, bacio ufficializza tutto (Video)

Un bacio conferma la relazione tra Cara Delevingne e Ashley Benson

Cara Delevingne e Ashley Benson stanno insieme: la coppia ha confermato ufficialmente la relazione su cui si vociferava da tantissimo tempo, e lo ha fatto nel modo più moderno possibile. E sorprendente, oseremmo dire. Come? Molto semplice: tramite un video postato su Instagram, un bel video che non lascia spazio a dubbio alcuno e che è stato subito tempestato di cuori di qualsiasi colore da parte dei fan. Felici per quest’annuncio? La relazione in realtà era già nell’aria, quindi noi non siamo così sorpresi ma è anche vero che in molti avevano dato poco peso ai pettegolezzi circolati nell’ultimo periodo.

Cara Delevingne e Ashley Benson, il video del bacio tratto dal film Her Smell

Era da tanto che i più volevano sapere qualcosa sulla storia d’amore tra la modella 26enne e l’attrice 29enne, e finalmente i loro desideri sono stati soddisfatti. La conferma è arrivata tramite l’account di Cara Delevingne che ha pubblicato sul suo Instagram la scena di un bacio che entrambe si sono date durante il film Her Smell; questo il commento della Delevingne quando ha pubblicato il filmato: “#PRIDE 🌈❤️😍🌈❤️😍 @ashleybenson”. Tanti cuori a cui Ashley, taggata proprio nel commento della sua fidanzata, ha risposto con tre cuoricini: è amore vero insomma, e di questo non possiamo che essere felici.

I gossip sulla storia di Cara Delevingne e Ashley Benson

Ricordiamo che si è iniziato a parlare della coppia con una certa insistenza quando le due hanno cominciato a recitare proprio nel film Her Smell; Cara e Ashton sono sempre state assieme in questo periodo, tra viaggi e trasferimenti anche piuttosto lunghi: hanno deciso di dichiarare tutto quindi solo per mettere a tacere pettegolezzi e gossip di vario tipo perché nei fatti in realtà erano già belle che impegnate. Sorpresi da questa coppia? Vi lasciamo al video che la Delevingne ha postato sul suo Instagram: