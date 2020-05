Cara Delevingne ancora vicina ad Ashley Benson: il gesto dopo la rottura

Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate: il gesto inaspettato della modella dopo la rottura

Pare che Cara Delevingne e Ashley Benson non si siano lasciate in modo brusco. Sembra che la modella e l’attrice si siano dette addio in serenità. A rivelare ciò è stato un particolare gesto di Cara, la quale si è lasciata sfuggire un like su Instagram. Solo qualche giorno fa è stata annunciata la rottura tra le due, che sarebbe già avvenuta nel mese di aprile. Da parte di entrambe non c’è stata una dichiarazione ufficiale, ma pare che ci sia davvero stato questo addio, visto che da tempo non compaiono insieme. Molti pensavano che la quarantena, dovuta all’emergenza Coronavirus, avesse portato Cara e Ashley a non vedersi per qualche tempo. Ed ecco che spunta fuori l’indiscrezione, da parte di People, che annuncia la rottura. Ora un gesto compiuto dalla Delevingne riesce a farci capire che il tutto sia avvenuto in serenità.

Cara Delevingne e Ashley Benson, dopo la rottura arriva l’inaspettato ‘like’

I fan ora addirittura potrebbero sperare in un ritorno di fiamma. Molti potrebbero anche pensare che non sia mai avvenuta questa rottura. Nel frattempo, Cara Delevingne ha messo ‘mi piace’ in un post su Instagram dove appare Ashley. Scendendo nel dettaglio, il like della modella 27enne è apparso sotto una foto condivisa da Shaylene, la sorella della nota attrice di Pretty Little Liars. Nell’immagine compaiono, appunto, le due sorelle Benson e la nonna. Una foto di famiglia che ritrae l’attrice sorridente. Proprio in questo post, i fan non hanno potuto non notare il ‘mi piace’ di Cara. Pare che Ashley e la Delevingne avessero problemi già da tempo. In questi anni avrebbero vissuto alti e bassi.

Cara Delevingne continua a mostrare la sua vicinanza ad Ashley Benson dopo l’addio

Secondo le indiscrezioni, la quarantena non avrebbe aiutato Cara Delevingne e Ashley Benson a ritrovare la serenità, tanto da spingerle a dividersi. Un momento difficile per entrambe, ma che probabilmente viene vissuto con rispetto reciproco. Il like oggi ci fa pensare che potrebbe esserci comunque un buon rapporto tra le due o, almeno, che Cara nutra ancora dei sentimenti verso Ashley. D’altronde il bene e l’affetto possono continuare a esserci anche dopo un addio!