Capodanno Vip, Ferragni, Leotta, Guaccero, altre: i look, top e flop

Ormai il 2025 è arrivato e sono stati tanti i vip che hanno voluto salutare il 2024 sfoggiato i loro abiti più belli. C’è chi ha trascorso la serata in famiglia, chi con gli amici, chi con la sua dolce metà, chi a casa, chi invece è partito per l’estero. Nessuno, tuttavia, ha voluto rinunciare al piacere di scegliere con cura il look per l’ultimo dell’anno. Sono state difatti tante le donne del mondo dello spettacolo che sui social hanno mostrato i loro outfit, chi con storie e chi con post. Analizziamoli insieme e scopriamo quali sono stati i top e quali i flop del Capodanno 2024.

Scegliere l’abito da indossare l’ultimo dell’anno non è mai facile. E’ un’impresa in cui si sono cimentate anche diverse personalità del mondo dello spettacolo, che non hanno voluto rinunciare all’esperienza di sfoggiare vestiti scintillanti per salutare il 2024. Sono state difatti tante le vip che sui social hanno mostrato il loro outfit pubblicando diversi scatti che le ritraevano con i look più svariati. Alcuni le hanno valorizzate, altri, invece, un po’ meno. Tra coloro che hanno scelto gli immancabili strass c’è stata la conduttrice Diletta Leotta, che ha festeggiato il Capodanno a Milano. In una foto condivisa sui social la si vede in un attillatissimo tubino nero a maniche lunghe e collo alto, ricoperto di piccoli brillantini. Un look semplice ma efficace e soprattutto luminoso, così come si vuole a Capodanno!

Chi ha optato per le consuetudini è stata anche Elettra Lamborghini. Niente paillettes per lei ma abito rosso, tipico della sera dell’ultimo dell’anno. La cantante si è difatti mostrata su Instagram in un lungo abito rosso smanicato, attillato e molto semplice. Forse da una personalità forte come la sua ci si aspettava qualcosa di più audace tuttavia il vestito le calza davvero a pennello! Simile anche il modello indossato da Michelle Hunziker, che ha tuttavia optato per il bronzo. Chi ha osato di più è stata Federica Nargi che ha scelto un abitino nero decisamente corto e scollato che metteva in risalto tutte le sue forme.

La sua rivale a Ballando Con Le Stelle Bianca Guaccero ha scelto anche lei il nero, preferendo però un abito lungo con la schiena scoperta. Chiaramente a festeggiare insieme a lei c’era la sua nuova dolce metà conosciuta proprio nello show di Milly Carlucci, il ballerino Giovanni Pernice! Quest’ultimo ha sfoggiato un completo nero, in abbinamento al vestito di Bianca, con camicia bianca al cui collo ha legato un papillon nero. La giurata di Ballando, Selvaggia Lucarelli, ha invece scelto un look boho chic festeggiando l’arrivo del 2025 in Laos insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli.

L’influencer Chiara Ferragni ha optato per il bianco, mostrandosi in un abito a maniche lunghe corto e drappeggiato, con la schiena scoperta. In abbinamento ha aggiunto una sciarpetta del medesimo colore. Un look classico ma decisamente chic. Più rock invece è stata Melissa Satta che ha preferito una gonna nera corta con lupetto nero, calze a rete ed anfibi. Anche Elisabetta Canalis ha optato per un look rock con pantaloni a zampa laminati e camicia coordinata, con un cilindro nero e dorato e tacchi a spillo.