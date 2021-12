Capodanno in tv: programmi e film per aspettare il 2022

Cosa guardare a Capodanno in tv? Mediaset e Rai come sempre hanno organizzato delle giornate ricche di appuntamenti per l’ultimo giorno del 2021 e per il primo del 2022. Chi non ha impegni e non ha intenzione di rispondere alla fastidiosa domanda “Cosa fai a Capodanno”, non dovrà fare altro che rilassarsi sul divano e accendere la televisione. Cosa offrono i principali canali? Per quanto riguarda il 31 dicembre non possono mancare i concerti di Capodanno 2022 Rai e Mediaset in tv: Amadeus sarà in diretta da Terni, Federica Panicucci invece da Bari. Con loro ci saranno decine di cantanti e ospiti che si esibiranno in attesa del conto alla rovescia.

La vigilia di Capodanno di Rai Uno inizierà con un film di Natale alle 14 e proseguirà con Techetechetè, poi un altro film natalizio prima dell’appuntamento con L’Eredità. Alle 20,30 ci sarà il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica e alle 21 inizierà il concerto di Capodanno di Rai Uno. Su Rai Due invece serata di cartoni animati: Gli Aristogatti e Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, a partire dalle 21,20. Anche nel pomeriggio di Canale 5 e Italia 1 ci saranno dei film, mentre alle 20,30 il messaggio del Presidente della Repubblica e subito dopo Capodanno in musica, dal teatro di Bari. Italia 1 concluderà il 2021 con Pulp Fiction, Rete 4 con Le Comiche.

La mattina del Capodanno su Rai Uno torna Uno Mattina in Famiglia, alle 12,20 invece andrà in onda il Concerto di Capodanno La Fenice. La programmazione sarà tipica del sabato, quindi con Dedicato, ItaliaSì! e tutti gli altri appuntamenti. La sera del 1 gennaio 2022 invece andrà in onda lo spettacolo di Roberto Bolle. Su Rai Due doppio appuntamento con S.W.A.T., invece. La mattina di Capodanno in tv andrà in onda la messa alle 9,55 su Canale 5. Alle 12,55 c’è un film di Capodanno su Rete 4: si intitola Ho vinto la lotteria di Capodanno. Nel pomeriggio del 1 gennaio 2022 ci sarà un film di Natale su Canale 5 e Il Signore degli Anelli su Italia 1. Questa la programmazione della sera di Capodanno 2022 in tv: Un Natale al Sud su Canale 5, Mamma ho perso l’aereo su Italia 1, Vi presento Joe Black su Rete 4.

Se nulla di tutto ciò rientra nei vostri gusti o preferenze, niente paura: ci sono le piattaforme a pagamento che offrono un catalogo vastissimo, se siete abbonati. Per esempio i film di Netflix sul Capodanno: vi basterà cercare la parola “Capodanno” e vi usciranno tutti i titoli a disposizione. Oppure c’è Disney+, con tutti i classici Disney e molto altro ancora. Gli appassionati Marvel potrebbero recuperare quel film o quella serie tv che non hanno ancora visto. Stesso discorso vale per gli abbonati Sky, che possono contare su una programmazione molto ricca oltre al servizio On Demand.

Insomma, se i concerti di Capodanno in tv non rientrano tra i programmi migliori per salutare il 2021 c’è molto altro tra cui scegliere.