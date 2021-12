Capodanno in Musica a rischio? Canale 5 corre ai ripari: si farà, ecco dove

Lo show sarebbe dovuto tornare in piazza a Bari, in piazza Prefettura, ma dopo l’aumento dei casi Covid cambia location

Il Capodanno in Musica di Canale 5 si farà, non è a rischio dopo il nuovo decreto Covid. Sono state vietate le feste in piazza nell’ultima notte dell’anno, ma già in partenza, in realtà, quello Mediaset sarebbe stato tutto fuorché un Capodanno libero in piazza. Trattandosi di uno spettacolo musicale televisivo, infatti, avrebbe seguito tutto l’iter di uno spettacolo al chiuso. Il sindaco di Bari Antonio Decaro aveva già spiegato nei giorni scorsi che anche per il Capodanno di Canale 5 ci sarebbero state le stesse restrizioni valide per qualsiasi evento. Non sarebbe stato permesso l’accesso a chiunque e senza controlli, insomma.

Sebbene non sia stato organizzato né pensato come un normale concerto in piazza, il sindaco di Bari ha comunque deciso di spostare il concerto di Canale 5. Forse anche per evitare che accorressero i curiosi e si verificassero assembramenti nei dintorni del palcoscenico. D’altronde è facile pensare che alcuni avrebbero potuto fermarsi nei dintorni per ascoltare, anche senza vedere. Nulla di tutto questo succederà, perché il Capodanno in Musica di Canale 5 cambierà location.

Nulla da fare per la piazza di Bari, ma si resterà comunque nel capoluogo pugliese. Il concerto di Capodanno di Canale 5 si farà al Teatro Petruzzelli, altra location suggestiva della città. Dunque Federica Panicucci condurrà dal palcoscenico di uno dei teatri più famosi d’Italia anziché dal palco montato in piazza Libertà. Lo show andrà in onda su Canale 5 e accompagnerà i telespettatori verso il 2022. Un compito che l’anno scorso è toccato ai Vipponi di Signorini, ma non più quest’anno. Mediaset ha pensato di regalare un pizzico di normalità organizzando il classico concerto in piazza. Che in piazza non sarà più, ma è pur sempre qualcosa.

La Repubblica ha reso noto nelle scorse ore che il Capodanno di Canale 5 ha cambiato location. Il concerto è stato trasferito, ma il pubblico ci sarà, naturalmente con tutte le precauzioni del caso. Sarà come andare al teatro o al cinema, quindi si seguiranno tutte le regole restrittive, comprese le nuove contenute nel decreto di oggi. La decisione è stata presa nonostante il concerto in piazza sarebbe stato organizzato allo stesso modo, quindi con tutte le restrizioni e le regole del caso. Una corsa ai ripari, insomma, per evitare polemiche o che dir si voglia.

Per sapere come partecipare al Capodanno di Canale 5 al Petruzzelli di Bari si devono consultare le informazioni del sito Web che verrà reso noto nei prossimi giorni. Si accederà con prenotazione e si dovrà essere in possesso del Green Pass rafforzato. Ovviamente si dovrà indossare la mascherina per tutta la durata del concerto.