Capodanno in tv: i programmi da vedere l’ultima sera dell’anno

Tra poche ore saluteremo il 2024 e daremo il benvenuto al 2025. Come da tradizione, molte persone questa sera sceglieranno di passare l’ultima notte dell’anno fuori casa e festeggiare al ristorante, oppure a casa di amici e parenti. Per tutti coloro che decideranno di trascorrere questa notte magica tra le mura di casa, ci sarà la possibilità di seguire molti programmi tv pensati appositamente per tenere compagnia a tutti coloro che, al caos delle discoteche, dei ristoranti o dei Capodanni in piazza, preferiscono la tranquillità. Ecco quindi l’elenco dei principali programmi tv dedicati al Capodanno, e non solo, che andranno in onda questa sera, martedì 31 dicembre.

Capodanno su Rai Uno: la prima volta di Marco Liorni

Subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, trasmesso come di consueto a reti unificate, la Televisione di Stato e la Rete del Biscione, hanno pensato a una programmazione davvero speciale per tenere compagnia ai milioni di italiani che sceglieranno di rimanere a casa per l’ultima sera dell’anno.

Su Rai Uno, in particolare, i telespettatori potranno salutare il 2024 e accogliere l’anno nuovo in compagnia di Marco Liorni. Il conduttore sarà infatti per la primissima volta al timone de L’Anno che verrà, un vero e proprio appuntamento fisso del Capodanno italiano che, negli anni passati, veniva condotto da Amadeus. Ora che però il celebre conduttore ha scelto di approdare al Nove, il compito di intrattenere gli italiani nella notte di san Silvestro è passato a Liorni, reduce dal grande successo de L’Eredità.

La serata sarà trasmessa dal lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria e saranno tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’ormai rodato programma televisivo: Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Nino Frassica, Sal Da Vinci, Donatella Rettore, Clementino ed Ermal Meta sono solo alcuni dei nomi di coloro che passeranno questa magica serata in compagnia degli italiani su Rai Uno.

Canale 5: Federica Panicucci conduce Capodanno in musica

Per quanto riguarda invece la proposta di Mediaset, ancora una volta al timone del Capodanno di Canale 5 ci sarà Federica Panicucci, affiancata da Fabio Rovazzi. Per il settimo anno consecutivo, la nota conduttrice si appresta a trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia dei telespettatori e di tantissimi ospiti d’eccezione.

Sul palco dell’evento infatti, trasmesso direttamente da Piazza Duomo a Catania, si alterneranno artisti come Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e Gigi D’Alessio, per far ballare gli italiani con le loro hit più amate in attesa dello scoccare della mezzanotte.

La programmazione sulle altre reti

Naturalmente, la programmazione comprende anche qualche programma dedicato ai più piccoli, come la messa in onda de “Gli Aristogatti” su Rai Due. Il film di animazione firmato da Walt Disney, racconta la storia di Tom McGowan e Tom Rowe relativa a una famiglia di gatti, che vive nell’abitazione di una gentile anziana aristocratica di Parigi. Protagonisti della pellicola anche un maggiordomo che vuole a tutti i costi impadronirsi dell’eredità della ricca signora e Romeo, un gatto randagio che aiuterà e gli Aristogatti a tornare a casa e cacciare il maggiordomo una volta per tutte.

Su Rai 3 invece, i più grandi potranno seguire “Il piccolo diavolo” di Roberto Benigni, in onda dalle 21:05, mentre su Rete 4 la serata sarà interamente dedicata a un vero e proprio classico del cinema e, per questo, conosciuto ormai in tutto il mondo: “Ocean’s eleven – Fate il vostro gioco”. Per finire, su Italia 1, dalle 21:20 andrà in onda il film “Independence Day”, mentre, su La 7, più o meno alla stessa ora verrà trasmesso “Indovina chi viene a cena?”.

Insomma, non si può certo dire che la serata dell’ultimo dell’anno in tv sarà noiosa: verranno infatti mandati in onda film e programmi per tutti i gusti, capaci di accontentare e intrattenere grandi e piccini, in attesa di stappare lo spumante e dare il benvenuto al 2025.