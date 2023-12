Capodanno in musica su Canale 5: ‘irruzione’ degli allievi di Amici

Tra pochi giorni sarà di nuovo il momento di Capodanno in Musica, lo show di Canale 5 che, da diversi anni, vede avvicendarsi artisti affermati insieme a nuove leve del panorama musicale. Al timone della serata ci sarà Federica Panicucci, nonché volto di Mattino Cinque News. Ecco quindi il cast di Capodanno in Musica, che tornerà a Genova (Piazza De Ferrari) dopo il successo del 2022.

Capodanno in musica: il cast completo

Nel corso della serata, che prenderà il via dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, si alterneranno numerosi cantanti, questo l’elenco completo:

Albano

Orietta Berti

Articolo 31

Rocco Hunt

Iva Zanicchi

Fausto Leali

Michele Bravi

Mietta

Luigi Strangis

Matteo Romano

Gemelli Diversi

Ivana Spagna

Gaia

Sophie and The Giants

Enrico Nigiotti

Big Boy

Paolo Meneguzzi

Leo Gassman

Berna

Federica

Wax

A Capodanno in Musica 2023 ci sarà anche la partecipazione speciale di tutta la scuola di Amici, noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel corso della diretta, inoltre, saranno aperti dei collegamenti con la Piazza di Bari. Qui, Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di alcuni noti artisti del panorama musicale italiano, ovvero Ermal Meta, Coez e Frah Quintale. Coloro che non potranno seguire la diretta in televisione, la cui regia è affidata ancora una volta a Luigi Antonini, potranno ascoltarla in radio, nello specifico su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan.

Panicucci e le recenti indiscrezioni

Per Federica Panicucci si tratta della sesta edizione di Capodanno in Musica da conduttrice. Il volto di Mattino Cinque News aveva timonato anche le edizioni dal 2017 al 2019 e quelle del 2021 e 2022. Panicucci, solo un paio di mesi fa, era stata al centro di voci che l’avrebbero vista come possibile sostituta di Myrta Merlino nel pomeriggio di Canale 5, con Mediaset che avrebbe spostato l’attuale conduttrice di Pomeriggio Cinque verso un programma politico su Rete 4. Voci che, al momento, non hanno trovato conferma. Solo di recente, infatti, Myrta Merlino ha commentato divertita le presunte voci di addio, smentendole e aggiungendo di non comprendere il perché di tanto “veleno inutile“.