Caos TG2, saltano 4 servizi di fila: Chiara Lico eroica

L’edizione del Tg2 andata in onda oggi alle 13.00 su Rai 2 è stata caratterizzata da diverse problematiche. Ben quattro servizi di fila sono difatti saltati, portando la conduttrice Chiara Lico ad intervenire più volte per spiegare ai telespettatori cosa stesse accadendo. Quest’ultima, nonostante i numerosi problemi tecnici che hanno intaccato la corretta messa in onda del notiziario, ha comunque continuato la diretta dimostrando di saper fronteggiare la situazione imprevista. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Saltati quattro servizi di fila al Tg2

L’edizione delle 13.00 del Tg2 di oggi pomeriggio è stata un vero e proprio caos. E’ stata difatti caratterizzata da numerosi problemi tecnici che hanno intaccato la sua corretta messa in onda. Nello specifico sono saltati ben quattro servizi di fila. Il primo collegamento ad essere saltato aveva come argomento quello del fronte dei Balcani, a seguire l’incontro della premier Giorgia Meloni con il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli. La conduttrice Chiara Lico, nel notare come i servizi non stessero andando in onda, ha cercato di non perdersi d’animo e continuare comunque la diretta. Ha difatti rassicurato i telespettatori dicendo che i collegamenti sarebbero stati effettuati in seguito.

Tuttavia tutto sembrava remarle contro. Poco dopo, difatti, anche il servizio successivo è saltato e ci sono stati alcuni secondi di silenzio. Dopo aver lanciato il collegamento per la notizia relativa ad ITA-Lufthansa, difatti, un ulteriore problema tecnico non ha permesso la messa in onda del servizio. E ancora, come se non bastasse, anche al momento del collegamento con il giornalista De Nicola si è verificato l’ennesimo problema tecnico che ha costretto la conduttrice ad un ulteriore intervento. De Nicola ha difatti lasciato la parola al Ministro Taiani, tuttavia il collegamento anche in questo caso non è avvenuto. Ancora una volta, quindi, Chiara Lico ha rassicurato i telespettatori che il servizio sarebbe stato mostrato successivamente.

Queste le sue parole:

Andiamo ancora avanti con il giornale, anche questo contributo sonoro proveremo a riproporvelo più tardi.

Nonostante l’edizione del notiziario sia stata ricca d’imprevisti, la conduttrice ha mostrato comunque di saper fronteggiare la situazione. Certo non sono mancati alcuni attimi di silenzio, ma la giornalista è riuscita comunque a superare l’impasse iniziale e mandare avanti il telegiornale anche senza i collegamenti ed i servizi lanciati.