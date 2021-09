Caos Rai: saltano i programmi, Eleonora Daniele e altri non vanno in onda

A causa dello sciopero previsto per la data odierna, la messa in onda di molti format televisivi della tv di Stato subiranno delle variazioni

Per lunedì 13 settembre era previsto l’inizio della nuova stagione di molti programmi televisivi. Grande attesa c’era infatti per la nuova edizione di Storie Italiane, che ancora una volta vede al timone Eleonora Daniele. A causa dello sciopero dei giornalisti Rai però molti programmi della Tv di Stato subiranno uno slittamento.

Lo sciopero Rai che è stato annunciato da diversi giorni ha modificato quindi la regolare messa in onda dei programmi a partire dalla mattinata. Nel comunicato stampa diramato da Viale Mazzini nei giorni scorsi si legge che è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie dal 23 agosto al 14 settembre a cui si aggiunge anche una giornata di sciopero prevista per il 13 settembre.

In conseguenza di ciò la prevista programmazione televisiva potrebbe subire delle variazioni. E così è stato. Nella giornata odierna non ci saranno le consuete trasmissioni dei telegiornali, ad eccezione di quelle principali. Che, come avviene sempre in questi casi, saranno in forma ridotta.

Per quanto riguarda i programmi televisivi il cui debutto era previso per il 13 settembre, gli stessi subiranno quindi uno slittamento. Nessun inizio quindi per Unomattina né per Storie Italiane. Per non scontentare del tutto i telespettatori, la Rai ha deciso per entrambi i format di replicare con ‘il meglio di’.

L’appuntamento con Eleonora Daniele e Storie Italiane è per il 14 settembre alle 9,55 su Rai 1. Un collage quindi di vari momenti top delle due trasmissioni, che così hanno comunque riempito il vuoto creatosi. Altro esordio rinviato è per I Fatti Vostri su Rai 2, che da quest’anno vede un avvicendamento importante alla conduzione.

L’edizione 2021-2022 del popolare format televisivo di Michele Guardì non avrà più al timone Giancarlo Magalli, che per anni è stato il padrone di casa della trasmissione. Al suo posto una coppia televisiva inedita formata da Anna Falchi e Salvo Sottile.

Sul terzo canale della tv di Stato invece non andranno in onda Agorà e Elisir. Mentre il primo è stato sostituito con un film, l’appuntamento con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi è per domani, martedì 14 settembre. Al momento non è ancora chiaro quali saranno i programmi che salteranno nel pomeriggio e nella fascia serale.

A tal fine si rimanda a successivi aggiornamenti.